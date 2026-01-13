El presidente Gustavo Petro convocó para este martes 13 de enero, a las 3:00 de la tarde, una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el objetivo de analizar la relación con Estados Unidos y la situación en Venezuela.

Leer más: Vuelve y juega: balacera en un bazar de Soledad deja múltiples heridos

La Comisión Asesora está integrada por expresidentes de la República y congresistas de la comisión de relaciones internacionales (segundas de Cámara de Representantes y Senado de la República).

En la agenda se espera que el mandatario intervenga para liderar la reunión y presentar los temas de interés ante la comisión. Posteriormente intervendrá la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien expondrá un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con estos temas.

Después de que intervengan las máximas autoridades colombianas, el evento continuará con las preguntas, los comentarios, y recomendaciones de los miembros de la Comisión Asesora, y finalizará con el cierre de la sesión.

Ver también: Digno Palomino no será trasladado a Barranquilla: ¿qué pasó?

Por otra parte, el expresidente Andrés Pastrana confirmó que no asistirá a la cita debido a que se encuentra fuera del país. Asimismo, señaló que dicha reunión debería servir para rectificar la política del Gobierno nacional frente a Estados Unidos, y temas bilaterales como el narcotráfico, en temas como el narcotráfico, los cultivos de coca y los pactos de paz.

Le sugerimos: Hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en Repelón

“Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, añadió el exmandatario, a través de una carta.