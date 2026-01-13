El presidente Gustavo Petro salió en defensa del incremento del salario mínimo decretado para 2026, que fijó un aumento del 23 %, y explicó los criterios técnicos y constitucionales que, según afirmó, respaldan su decisión.

El mandatario también anunció que impulsará un proyecto de ley para que el salario mínimo vital y familiar sea de obligatorio cumplimiento para los futuros gobiernos.

El pronunciamiento se produjo este martes 13 de enero en su cuenta de x, coincidiendo con el regreso de los funcionarios judiciales tras la vacancia, en un contexto marcado por las demandas presentadas contra el decreto que fijó el nuevo salario mínimo y contra la declaratoria de emergencia económica.

Petro aseguró que sectores económicos poderosos estarían buscando frenar sus decisiones a través de acciones judiciales.

“Empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto”, señaló e hizo un llamado a la ciudadanía a no vender su voto de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este año.

“No se venda, porque se vuelve esclavo, no vote por sus enemigos de vida y de su familia”, agregó.

Asimismo, insistió en que “la gente trabajadora no debe votar por el que da dinero por un voto”, y añadió que, si esa persona es elegida, “solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos y las mafias y se chuparán todo el Estado haciéndole pagar impuestos, como querían Duque y Carrasquilla, a los que trabajan, y no les permiten, a esos que trabajan, siquiera el mínimo vital de sus familias”.

El presidente rechazó los argumentos que señalan que el aumento salarial generará inflación y afirmó que no existe sustento técnico para esa afirmación. A su juicio, el salario mínimo vital y familiar está respaldado por el artículo 53 de la Constitución y se calcula con base en información oficial del DANE.

Según explicó, el monto se determinó a partir del costo de la canasta básica mínima para una familia colombiana en 2025, dividida entre el promedio de trabajadores por hogar, lo que arroja un ingreso cercano a los dos millones de pesos mensuales. “Allí estallaron los oligapolios y la oligarquía”, cuestionando por qué ese mandato constitucional no se ha cumplido en más de 35 años.

Petro también lanzó críticas al Congreso, al que acusó de legislar en favor de los sectores más ricos y de permitir prácticas como la compra de votos. En ese sentido, afirmó que la corrupción comienza cuando el “ciudadano libre que se vende y se vuelve esclavo. Los trabajadores y trabajadoras no son esclavos y tienen derechos laborales”.

“Por eso mañana, con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”, escribió.

Finalmente, insistió en que el aumento salarial no provocará inflación y atribuyó el alza en los precios, especialmente de los alimentos, a la falta de una reforma agraria. Citando teorías clásicas de la economía, aseguró que el problema radica en la concentración de la tierra productiva y no en los ingresos de los trabajadores.