El Ministerio de Salud le salió al paso a las críticas que ha recibido luego de que anunciara cambios en cuanto a lo laboral dentro de la entidad. La cartera aseguró que no se trata de gastos desproporcionados y que todo fue con base a estudios y análisis rigurosos.

Leer también: Contraloría alerta sobre recursos en fiducia sin ejecutar: ascienden a $4,84 billones

Dentro de la entidad, de acuerdo a lo anunciado en el comunicado, lo que se realizó fue una formalización laboral y el rediseño institucional. Esto, según el escrito, se realizó a costo cero para la entidad, conforme a la ley, y no implica la asignación de recursos adicionales.

“El rediseño institucional del Ministerio no corresponde a una decisión improvisada. Se trata de un proceso técnico riguroso iniciado en el año 2024, fundamentado en un análisis detallado de la carga laboral y de las actividades recurrentes que, durante años, han sido cubiertas de manera precaria mediante contratos de prestación de servicios. A partir de este estudio técnico se determinó la necesidad de formalizar más de 400 cargos en la planta de personal, con el propósito de reducir la dependencia de contratistas y responder a una realidad estructural del funcionamiento del Ministerio”, se lee en la misiva.

También se apunta que el costo proyectado de la formalización laboral es austero y que no carga recursos adicionales, por lo que, según el ministerio, insistir en lo contrario desconoce los hechos y contribuye a desinformar a la ciudadanía.

Importante: Petro llama a movilizarse ante posibles demandas para tumbar decreto de salario mínimo: “A defender la vida y la familia contra los depredadores con poder”

“La formalización laboral no solo es legítima, sino obligatoria. Este proceso se adelanta en cumplimiento de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en particular las sentencias C-614 de 2009 y C- 171 de 2012, y en desarrollo de los objetivos establecidos en el artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo - Ley 2294 de 2023. Se trata de un mandato del legislador orientado a garantizar derechos laborales fundamentales y a superar prácticas de precarización dentro del Estado, sin generar costos adicionales para la entidad”, se lee en el comunicado.

De igual forma, la entidad, dirigida por el ministro Guillermo Jaramillo, indicó que el proceso cuenta con el concepto de viabilidad presupuestal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio fechado el 31 de diciembre de 2025.