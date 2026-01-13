El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó este martes durante una rueda de prensa los motivos que llevaron a la suspensión del traslado a cárceles en Barranquilla de peligrosos cabecillas de estructuras criminales, como Jorge Díaz, alias Castor; y Digno Palomino, jefes de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’.

Foto archivo El 20 de enero culmina la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, la cual fue pactada desde octubre de 2025.

De acuerdo con el funcionario, el traslado fue frenado por una serie de incumplimientos de los acuerdos alcanzados con los cabecillas en el marco de los diálogos exploratorios con el Gobierno nacional, que arrancaron el 2 de octubre de 2025.

“La suspensión de ese traslado se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron algunas series de contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz, de tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales en el marco de la mesa que tienen con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, indicó Idárraga en rueda de prensa.

Agregó que en caso de que se dé el traslado a Barranquilla de estos sujetos, tendrá que ser en el marco de los acuerdos.

“Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir y obviamente la prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público allá en la ciudad de Barranquilla, cosa que -en nuestra consideración- no han venido haciendo las autoridades del departamento y la ciudad”, sostuvo.

Por último, aclaró que el Ministerio de Defensa “es un vehículo para poder llegar a materializar los acuerdos” que hacen en la mesa de diálogo, pero ningún ministerio “toma parte de si se van o no a una cárcel o a otra”, pues aseguró que esas medidas se toman por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz".

La decisión del traslado había sido rechazada categóricamente por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, alegando que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”.

“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, aseveró el mandatario local en su cuenta de X.