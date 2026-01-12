El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se sumó al respaldo expresado por distintos gremios y mandatarios a la posición del alcalde Alejandro Char frente al traslado de Jorge Díaz, alias ‘Castor’, jefe de Los Costeños, y de Digno Palomino, líder de Los Pepes, a Barranquilla.

Asimismo, el mandatario de la Heroica propuso reactivar la Cumbre de Gobernantes del Caribe para actuar como una fuerza regional unificada frente a la inseguridad urbana y rural.

“Actuemos como fuerza regional. Reactivemos la Cumbre de Gobernantes Caribe, para continuar con la revisión de asuntos conjuntos, entre esos la seguridad urbana y rural”, señaló.

El alcalde Turbay planteó revisar de manera conjunta las estrategias de seguridad que adelantan alcaldías y gobernaciones, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar el delito.

“Revisemos a detalle las estrategias y acciones que como ciudad capital y departamento estamos implementando en nuestros territorios, para de esta forma hacer un análisis minucioso sobre qué tenemos para enfrentar el delito en sus múltiples formas, y cómo podemos fortalecernos para seguir actuando con fuerza de autoridad. Porque una cosa sí es cierta, desde alcaldías y gobernaciones hemos hecho grandes esfuerzos y brindado suficiente respaldo económico y financiero para el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas militares y de policía con jurisdicción en nuestros territorios”, expresó.

Asimismo, sugirió presentar una solicitud conjunta al Gobierno Nacional, respaldada con datos, para mejorar los indicadores de seguridad y combatir a los generadores de violencia.

“La seguridad debe ser entendida como un propósito colectivo que trascienda fronteras municipales y beneficie a toda la Región”, añadió.

Finalmente, propuso a Barranquilla como sede del próximo encuentro y planteó realizar un Consejo de Seguridad regional ampliado, con participación del Gobierno Nacional y la cúpula militar, antes de los Carnavales.