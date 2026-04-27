Los Houston Rockets, sin Kevin Durant y contra la pared tras perder los tres primeros partidos, se dieron una vida extra este domingo al imponerse por 115-96 a Los Ángeles Lakers para llevar la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ del Oeste al quinto encuentro.

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Ningún equipo en la historia de la NBA ha conseguido ganar una serie tras perder los tres primeros encuentros, pero los Rockets de Ime Udoka no tiraron la toalla y alargaron la pelea al menos hasta el próximo miércoles, cuando la Crypto.com Arena angelina albergará el quinto partido.

Con Durant sentado en el banquillo a causa de una lesión en el tobillo izquierdo sufrida en el segundo duelo de la serie, los Rockets triunfaron liderados por 23 puntos de Amen Thompson y 20 puntos, ocho rebotes y cinco robos de Tari Eason.

Alperen Sengun aportó 19 puntos, Reed Sheppard metió 17 y Jabari Smith sumó 16.

Los Lakers, sin Doncic ni Reaves

Los Lakers, que siguen sin poder contar con Luka Doncic, baja por su lesión en los isquiotibiales, ni Austin Reaves, que arrastra molestias en los oblicuos, pagaron sus 23 pérdidas de balón.

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Reaves estuvo en duda hasta el último momento, pero finalmente no compitió tras calentar en la pista del Toyota Center. Se espera que regrese a jugar en el próximo partido, mientras que Doncic está más atrás en el proceso de recuperación.

LeBron James, el héroe del tercer partido, no pasó de diez puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias, con dos de nueve en tiros de campo en 33 minutos.

Deandre Ayton fue el máximo anotador de los Lakers con 19 puntos y diez rebotes, pero acabó expulsado por una falta flagrante.

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Los Lakers no pudieron contar con Luka Doncic, baja por su lesión en los isquiotibiales, ni Austin Reaves, que arrastra molestias en los oblicuos.

Las pérdidas de balón condenan a los Lakers

Aguantaron un tiempo los Lakers, pero terminaron pagando el enorme desgaste de energías realizadas en el tercer partido, cuando firmaron una épica remontada en el cuarto período y se impusieron en la prórroga para poner pie y medio en la siguiente ronda.

Pagaron un tercer cuarto perdido 34-18, en el que apenas conectaron un triple de siete intentos y en el que tuvieron hasta siete pérdidas de balón, pagadas con diez puntos.

Los Rockets tiraron con el 50 % de acierto en ese segmento y dispararon su ventaja hasta las 26 unidades en el 88-62.

La ventaja máxima de Houston alcanzó los 28 puntos en el cuarto período y, con 100-77 en el luminoso a falta de 7.25 minutos para el final, JJ Redick sacó a LeBron James de la pista, aceptando virtualmente la derrota.

El grupo joven de los Lakers en pista, entre ellos Bronny James, compitió con compromiso y consiguió recortar hasta el 100-83, pero ya era demasiado tarde para abrir horizontes de victoria.

El quinto partido de la serie se jugará este miércoles en Los Ángeles y cuyo ganador se enfrentará al que se imponga entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns, con los vigentes campeones NBA arriba 3-0 en esa serie.