Miguel Uribe Londoño anunció que retomará su aspiración a la Presidencia de la República, una decisión que oficializó mediante una carta dirigida a la Convención Nacional del Centro Democrático y en la que marcó distancia con esa colectividad política.

En el documento, fechado el 23 de enero de 2026 en Bogotá, Uribe Londoño sostiene que su decisión está motivada tanto por el trato recibido dentro del partido como por su salida del proceso de selección presidencial, del que asegura fue excluido pese a liderar las encuestas internas.

“Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino”, expresó en la carta, en la que recuerda que su hijo fue asesinado mientras defendía las banderas políticas del Centro Democrático.

El dirigente señaló que el crimen no tuvo, a su juicio, la trascendencia esperada dentro de la colectividad, aunque destacó la solidaridad que ha recibido de ciudadanos en Colombia y en el exterior, respaldo que —según afirmó— le ha dado la fortaleza para continuar su proyecto político.

Uribe Londoño también reveló que entregó al expresidente Álvaro Uribe las banderas de su hijo con la intención de honrar su legado, aunque lamentó no poder hacerlo dentro del partido que ambos representaron.

En su mensaje, dejó claro que su camino político estará enfocado en mantener vivas las ideas y la visión de país de su hijo. “Seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos”, aseguró.

Con este pronunciamiento, Uribe Londoño abre un nuevo capítulo en su trayectoria pública, marcando distancia del Centro Democrático y reafirmando su intención de construir un proyecto político propio bajo el lema de unidad y memoria: “Miguel sea eterno”.