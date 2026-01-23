La carrera hacia las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 enfrenta un nuevo cuestionamiento jurídico. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), la eventual inclusión del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en el proceso del denominado Pacto Amplio podría chocar con los límites que fija la legislación electoral colombiana.

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, explicó que la normativa vigente establece una restricción clara para quienes ya han pasado por un mecanismo de selección interna. En su lectura de la Ley 1475 de 2011, quienes participan en una consulta como precandidatos quedan automáticamente habilitados como candidatos para el proceso electoral correspondiente, lo que les impediría volver a competir en una nueva consulta del mismo ciclo.

“La ley señala que, una vez superado el proceso de consulta, la persona se convierte en candidato para esa elección”, indicó Muñoz en declaraciones a Caracol Radio. Bajo ese criterio, los aspirantes que hicieron parte de las consultas realizadas en octubre habrían quedado habilitados directamente para la contienda presidencial del 31 de mayo, sin necesidad de volver a pasar por otra jornada de selección.

Aunque la interpretación final recae en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la aplicación de esta norma abriría la puerta para que Cepeda quede fuera del tarjetón del 8 de marzo y, en cambio, avance directamente hacia la primera vuelta presidencial.

El análisis de la MOE también alcanza al ex alcalde de Medellín Daniel Quintero. Si bien recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) para participar en la consulta de centroizquierda, su nombre apareció previamente en el tarjetón del Pacto Histórico, aunque luego retiró su postulación. Para Muñoz, ese antecedente no es menor.

“Formalmente se dice que no participó, pero quedó inscrito al punto de que la Registraduría le rechazó la inscripción de un grupo significativo de ciudadanos”, señaló.

El CNE se mantiene al margen

El Consejo Nacional Electoral optó por la cautela frente al debate que rodea la eventual participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta interpartidista prevista para marzo.

Cristian Quiroz, presidente del organismo, explicó que la autoridad electoral no ha abierto ningún análisis formal sobre el tema, debido a que hasta ahora no se ha radicado una acción o reclamación que cuestione legalmente las candidaturas.Mientras no exista un proceso en curso, añadió, el CNE se mantiene al margen de la controversia.