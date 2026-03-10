La escena gastronómica de la Costa Caribe colombiana da un nuevo paso hacia la internacionalización. Un contenedor proveniente de Estados Unidos, cargado con el reconocido Martin’s Potato Rolls, considerado el pan de hamburguesa más famoso de ese país, ha llegado a Barranquilla para ser utilizado por Topping Burgers, una de las marcas más destacadas del momento.

Este hito no llega solo. Topping Burgers viene de ganar el Burger Master 2024, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, y recientemente fue reconocida con el Galardón Dorado de Rappi a la mejor hamburguesa de la región Costa, destacándose entre más de 240 nominados en 40 ciudades de Colombia.

“Barranquilla sigue creciendo comercialmente. La llegada de Martin’s desde Estados Unidos demuestra que la ciudad está lista para experiencias gastronómicas de nivel internacional”, señala la marca.

Una llegada que marca tendencia

La importación directa de Martin’s Potato Rolls no solo representa la llegada de un producto icónico de la cultura gastronómica estadounidense, sino también un reflejo del crecimiento del mercado local.

Este pan, reconocido por su textura suave, sabor ligeramente dulce y presencia en algunas de las hamburgueserías más influyentes de Estados Unidos, ahora será parte de una nueva línea de hamburguesas en Topping Burgers.

La apuesta es clara: elevar el estándar de la hamburguesa en la Costa Caribe y consolidar a Barranquilla como un epicentro gastronómico en constante evolución.

De Barranquilla a Santa Marta: una marca en expansión

Desde su llegada a Santa Marta en 2024, Topping Burgers ha fortalecido su presencia en la región, posicionándose como una marca referente gracias a su propuesta innovadora y a los reconocimientos obtenidos a nivel nacional.

La incorporación de Martin’s Potato Rolls reafirma su visión de crecimiento, combinando lo mejor de la escena internacional con el sabor y carácter del Caribe colombiano.

La nueva línea de hamburguesas con pan Martin’s estará disponible en todas las sedes de Topping Burgers en Barranquilla y Santa Marta a partir del martes 17 de marzo

Topping Burgers: sabor y calidad

Topping Burgers es una hamburguesería nacida en Barranquilla que se ha consolidado como una de las marcas más destacadas del sector gastronómico en la Costa Caribe colombiana. Su propuesta combina ingredientes de alta calidad, creatividad en sus recetas y una experiencia de marca moderna.

Con su expansión a Santa Marta en 2024, Topping Burgers reafirma su crecimiento regional y su ambición de llevar su propuesta a nuevos mercados. La incorporación de ingredientes de talla mundial, como el Martin’s Potato Rolls, refleja su compromiso por ofrecer experiencias gastronómicas al nivel de las mejores hamburgueserías internacionales.