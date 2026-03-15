En un momento en que el mundo sigue recordando las lecciones que dejó la pandemia, desde Barranquilla surge una apuesta científica que busca anticiparse a futuras crisis sanitarias.

La Universidad Simón Bolívar presentó su doctorado en Virología, el primero de su tipo en América Latina, que se consolida como un programa para formar investigadores capaces de estudiar los virus y su impacto en la salud pública.

“Ponemos a disposición de Colombia este primer Doctorado en Virología, que desde el punto de vista de la educación y de la investigación científica se convierte en un espacio para que el país pueda afrontar a futuro problemáticas de salud pública derivadas de los virus”, afirmó el rector de la Unisimón, José Consuegra Bolívar.

El programa se desarrollará en alianza con el Instituto Nacional de Salud (INS) y tendrá una duración de cuatro años, con modalidad presencial y dedicación exclusiva, lo que implica que los estudiantes pasarán la mayor parte de su formación en laboratorios. Inicialmente contará con ocho cupos, autorizados por el Ministerio de Educación, dirigidos principalmente a profesionales con formación de maestría y experiencia investigativa en áreas relacionadas con la biología y los virus.

Consuegra explicó que, de acuerdo con datos compartidos por científicos en encuentros académicos recientes, se estima que existen alrededor de 1,6 millones de virus en el mundo, pero apenas el 0,01 % ha sido estudiado por la ciencia.

“Eso significa que la humanidad aún puede enfrentarse a nuevas epidemias o pandemias. El reto es grande: poder aportar desde Colombia a la ciencia de punta para entender estos virus, desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas”, señaló.

El doctorado permitirá que los estudiantes realicen sus investigaciones en los laboratorios del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón y del Instituto Nacional de Salud, combinando capacidades académicas y estatales.

El rector también anunció que, junto al Doctorado en Virología, la universidad presentó otro nuevo programa: el Doctorado en Inteligencia Artificial, con duración de tres años y también con ocho cupos iniciales.

La Universidad busca seguir garantizando la educación de calidad.

Respaldo de autoridades

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que el Doctorado en Virología permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y el análisis genómico de los virus.

“Se abre la posibilidad de adelantar, con el INS, procesos de investigación y producción de vacunas”, señaló el ministro Jaramillo, quien también felicitó a la universidad por el alcance internacional del programa.

La directora del INS, Diana Pava, resaltó que la alianza entre el instituto y la academia permitirá cerrar brechas en formación científica en la región.

“El Instituto Nacional de Salud no puede concebir la salud pública de manera aislada. Necesitamos trabajar de la mano con las universidades y especialmente con instituciones con una fuerte vocación investigativa como la Universidad Simón Bolívar”, explicó.

Pava recordó que el INS cuenta con más de 109 años de experiencia en vigilancia epidemiológica y análisis de laboratorio, lo que permitirá transferir conocimiento a los futuros investigadores del doctorado.

“El comportamiento de los virus en América Latina es altamente estudiado por la ciencia mundial. Somos una región megadiversa y eso implica grandes retos, pero también grandes oportunidades para la investigación”, afirmó.

Interés internacional

Aunque aún no se abren oficialmente las inscripciones –lo que ocurriría en aproximadamente dos semanas– el programa ya ha despertado interés en la comunidad científica.

Según Pava, investigadores de otros países ya han comenzado a preguntar por los perfiles de ingreso, los costos y las posibles becas. También existe expectativa entre científicos colombianos que actualmente trabajan en el exterior.

“Sabemos que hay colombianos muy buenos fuera del país. Programas como este pueden facilitar que regresen o se vinculen a procesos científicos en Colombia”, indicó.

En cuanto al doctorado de Inteligencia Artificial, el vicerrector de Investigación de Unisimón, Luis Eduardo Ortiz, señaló que podrán complementarse en el desarrollo de nuevas tecnologías para la salud, como herramientas de inteligencia artificial para diagnósticos rápidos o análisis de datos genómicos de virus.

“Las ciencias básicas y las tecnologías emergentes hoy trabajan juntas para generar soluciones científicas y tecnológicas frente a los grandes desafíos del mundo”, puntualizó.