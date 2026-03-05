La Corporación Universitaria Rafael Núñez presentó recientemente en Barranquilla su nueva oferta de programas de posgrado, una apuesta académica con la que la institución busca ampliar las oportunidades de formación avanzada para profesionales de la región Caribe.

El lanzamiento se realizó en la Casa Hongo, una de las sedes de la universidad en la ciudad, donde directivas académicas destacaron que esta iniciativa hace parte de la estrategia de crecimiento institucional y de su compromiso con el desarrollo educativo y profesional del territorio.

Carlos Almanza Agamez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, señaló que esta nueva etapa representa un paso importante dentro del proceso de consolidación de la institución en la capital del Atlántico.

“Para nosotros hace parte de nuestro crecimiento, un crecimiento sostenible y con excelencia académica en la ciudad de Barranquilla”, afirmó el directivo, al recordar que la universidad lleva más de dos décadas con presencia en la ciudad.

Según explicó, la nueva oferta académica incluye especializaciones en áreas como gerencia de proyectos, analítica de datos e intervención social y desarrollo local, programas diseñados para responder a las dinámicas actuales del entorno productivo y social del Caribe.

“Queremos llegar no solo a quienes ya han tenido la oportunidad de formarse con nosotros, sino también a profesionales de toda la región Caribe que buscan una alternativa de formación posgradual pertinente para las necesidades del contexto local, pero con una visión nacional y global”, agregó Almanza.

Un aporte al desarrollo local

De acuerdo con las directivas, los nuevos programas buscan aportar al fortalecimiento de capacidades en sectores donde existe una creciente demanda de talento especializado, especialmente en campos como el análisis de información y la gestión de proyectos.

Octavio César Pérez Madrid, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, explicó que la formación en gerencia de proyectos tendrá un enfoque integral que incorpora criterios de sostenibilidad, ética profesional y análisis estratégico.

“El profesional que formemos no solo estará en capacidad de formular proyectos, sino también de evaluar su impacto, su viabilidad y su contribución al desarrollo sostenible”, indicó.

Las directivas también destacaron que el modelo académico busca mantener una conexión directa con las necesidades del sector productivo y social de la región, a través de docentes con experiencia profesional y vínculos con distintos sectores económicos.

Además de la pertinencia académica, la universidad aseguró que la nueva oferta contempla facilidades financieras y modalidades flexibles, con el propósito de ampliar el acceso a la formación posgradual para profesionales del Atlántico y otros departamentos del Caribe.

Con esta iniciativa, la Corporación Universitaria Rafael Núñez busca consolidar su presencia en Barranquilla y fortalecer la formación especializada de profesionales que puedan aportar al desarrollo social, empresarial y territorial de la región.