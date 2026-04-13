En Colombia, el actor más decisivo en cada elección no aparece en los tarjetones. No hace campaña, no concede entrevistas ni encabeza plazas públicas. Sin embargo, define resultados: la abstención.

Casi la mitad del país no vota y no siempre por apatía. En muchos casos, se trata de desconfianza, cansancio o la sensación persistente de que nada cambia. Pero esa decisión, aparentemente e individual, tiene efectos colectivos profundos: deja el poder en manos de minorías organizadas que sí participan, con frecuencia bajo prácticas que la mayoría rechaza.

Aquí radica el problema de fondo. Cuando pocos votan, es más fácil distorsionar la voluntad popular. Cuando muchos participan, se reducen los márgenes para la manipulación. No es una hipótesis académica. Es una realidad comprobada en cada jornada electoral.

El abstencionista no es el enemigo de la democracia. Es su síntoma más evidente de debilitamiento. Es el ciudadano que dejó de creer, que no se siente representado, que percibe su voto como irrelevante. Pero su ausencia sí tiene valor, y un valor determinante.

Su inasistencia facilita que el clientelismo prospere. Permite que la compra de votos siga siendo rentable. Garantiza que las estructuras tradicionales mantengan el control.

Por eso, el desafío no es únicamente elegir mejor. Es lograr que más colombianos participen. Pero no a cualquier costo. No se trata de presionar ni de imponer opciones. Mucho menos de amplificar el ruido político que ya domina el debate público. Se trata, en esencia, de recuperar la confianza.

En ese contexto surge una idea simple, pero poderosa: el “apadrinamiento del voto consciente”. No es una estrategia partidista. Es una práctica ciudadana. Consiste en que cada persona motive a otra a volver a votar, sin manipulación, sin intereses y sin promesas.

Apadrinar implica escuchar. Conversar sin prejuicios. Orientar sobre cómo y dónde votar. Eliminar barreras prácticas que, para muchos, resultan determinantes. En otras palabras, devolverle sentido a una decisión que una parte importante de la población percibe como inútil.

Es invitar, no imponer. Es orientar, no presionar.

Y ahí reside su fuerza. Porque el voto convencido no se compra, no se negocia, no se distorsiona. Además, genera un efecto multiplicador: quien recupera la confianza en el voto influye en su entorno cercano. Así se construye una cadena silenciosa, pero profundamente transformadora.

Más participación significa mayor control ciudadano. Más control, mayor legitimidad.

Hay, además, un elemento que suele pasarse por alto: la pedagogía electoral. Miles de ciudadanos se abstienen no por falta de interés, sino por desconocimiento. No saben dónde votar, qué deben llevar o cómo realizar los trámites básicos.

Resolver esas barreras puede marcar la diferencia entre la abstención y la participación.

También es necesario decirlo con claridad: el abstencionista no es neutral. Tiene opiniones, frustraciones y razones válidas. Por eso no debe ser señalado, sino comprendido. La democracia no se fortalece excluyendo, sino integrando.

Hoy Colombia requiere ciudadanos activos, críticos y libres. Ciudadanos que voten sin miedo, sin presiones y sin condicionamientos. Porque no votar también es una forma de decidir, es delegar en otros la elección propia. Y esa decisión tiene consecuencias.

Si cada ciudadano lograra motivar a una persona más a votar, el impacto sería sustancial. No solo en los resultados electorales, sino en la confianza institucional y la legitimidad democrática. Podría convertirse en un punto de inflexión, en el inicio del desmonte de prácticas que han debilitado el sistema durante décadas.

Al final, esta no es solo una discusión sobre candidatos. Es, ante todo, una reflexión sobre ciudadanía. Sobre la capacidad de entender que el voto sí importa, que la voz individual sí cuenta y que la ausencia también incide.

El poder está ahí. Silencioso, subestimado, latente.

Pero si despierta, puede cambiarlo todo.

@BillyHe42512041