Nada salió. No se le pudo dar una despedida más fría y triste al estadio Metropolitano, que va a permanecer varios meses cerrado mientras se somete a una ampliación de su aforo y a una remodelación general. La hinchada rojiblanca no respondió masivamente, Luis Fernando Muriel no tuvo el debut soñado, tampoco Cristian Barrios, y lo peor, Junior cayó 2-0 ante Deportes Tolima, el rival que superó con creces recientemente en la final del torneo anterior, y comenzó con pie izquierdo su defensa del título de la Liga I.

Para colmo de males, el arbitraje del antioqueño Alejandro Moncada no colaboró con el espectáculo y falló constantemente en sus decisiones, echadas para atrás por las intervenciones del VAR, lo que interrumpió y mató el ritmo del juego. El videarbitraje condujo el partido.

Juan Pablo Torres, al minuto 7, y Jersson González, a los 19, anotaron los goles que sellaron el triunfo pijao, que tiene un tris de sabor a revancha, aunque realmente esta victoria no tiene una relevancia equiparable a las dos que sufrieron ante los rojiblancos en la lucha por la estrella.

El génesis del partido fue prometedor para Junior, pero no contaba con la apocalíptica respuesta de los dirigidos por Lucas González.

Los rojiblancos tomaron la iniciativa, establecieron sociedades y se filtraron por los costados, sobre todo por la banda de Jhomier Guerrero, pero no estuvieron finos en las decisiones, en los pases, en los centros y en los remates para darle forma y redondear los primeros acercamientos.

Y en medio de ese dominio que ‘el Tiburón’ empezaba a imponer, los ‘Pijaos’ surgieron con una letal efectividad para poner todo más complejo y cuesta arriba.

Torres profundizó para Luis Sandoval, que tenía encima la marca de Lucas Monzón, pero se lo sacó con un sorpresivo enganche y cedió la pelota a ‘Tatay’, que con algo de dificultad alcanzó a rematar abajo para superar q Silveira.

Junior quiso reaccionar de inmediato, de la mano de Teófilo. El veterano jugador, que estaba en el rol de delantero, se tiró unos metros atrás para hacerse cargo del partido y tratar de elaborar jugadas, pero Castrillón, Chará y Guerrero continuaban desacertados.

Solo Kevin Pérez parecía entender la propuesta de Teo de tocar y pensar mejor las jugadas, pero no era suficiente y Junior no fabricaba opciones de gol. Todas esas intenciones se fueron difuminando en medio de imprecisiones y las fortalezas defensivas del rival.

En su lucha por penetrar la resistencia vinotinto y oro, que cada vez se afianzaba más, llegó el segundo tanto de la visita. Un golazo de Jersson González al recibir una bola por la izquierda de Edward López, quien le venía complicando la vida a Guerrero.

González recibió, avanzó hacia adentro con un amague ante Monzón y apretó el gatillo de su gusto derecho para sacar un balazo que perforó la portería arriba y en el lado izquierdo de Silveira. Una diana de gran factura para dejar a todo el juniorismo preocupado.

A pesar de que la respuesta de los pupilos de Alfredo Arias siguió siendo impotente y los únicas aproximaciones de verdadero peligro fueron un remate desviado de Rivas y uno de Pérez que rechazó Volpi, los nombres que estaban en el banco daban esperanzas.

Y Arias no demoró en mandarlos al campo. En el comienzo del segundo tiempo metió a Juan David Ríos, Muriel (con todo y el sobrepeso que había advertido) y a Cristian Barrios (aunque apenas tenía con el equipo el entrenamiento del sábado) en lugar de Chará, Castrillón y Teo.

Medidas desesperadas, pero comprensibles porque quienes estaban en la cancha no respondían y eran las alternativas ofensivas de las cuales disponía. Paiva está sancionado y Canchimbo lesionado.

Junior comenzó el segundo tiempo agresivo y convirtiendo el compromiso en una herradura. Incluso, en el minuto inicial, Muriel casi anota por un centro de Celis que le pegó en el cuerpo, pero finalmente la acción fue anulado por fuera de lugar.

Se apreció una reacción y se presentaron ciertos momentos punzantes con Guerrero y Barrios por derecha. No obstante, las oportunidades de gol escasearon para Junior. No hubo una nítida en todo el segundo tiempo. Eran llegadas con pases laterales al borde del área sin poder perforar a un Tolima bien hermético, que no dio ventajas y que amenazaba con su contragolpe.

Una pelota englobada de Barrios que se estrelló en el travesaño fue lo más riesgoso.

Junior insistió y procuró derrumbar la resistencia visitante, pero sus remates chocaban en los dos Ángulo, Jan y Ánderson. Se hizo impermeable el subcampeón por abajo y por arriba. Ni siquiera cuando se quedó con nueve hombres, por las expulsiones de Junior Hernández y ‘el Chino’ Sandoval, fue vulnerable.

Las intentonas del campeón sucumbían una tras otra. Había voluntad, deseos y disposición de descontar e igualar, pero había muchas piernas en el área contraria y escaso ingenio en los locales. Todas las vías hacia el gol se encontraban obstaculizadas. No hubo inspiración individual ni aciertos en la pelota quieta.

Lo único claro es que a Junior, ya sin Enamorado, con seis nuevas piezas en su andamiaje y pocos días de preparación, le toca entrenar duro para ponerse a tono. A trabajar se dijo.

No conseguían concretar, se veían afanados, desesperados y confusos en y Tolima comenzó a 29 lesionado Monzón.

MINUTO A MINUTO

6-Incursión en el área y remate rasante de Guerrero que se le escapa un poco en las manos a Neto Volpi.

7-Gol de Tolima. Pase profundo al que llega Sandoval, engancha a Monzón y cede atrás a Juan Pablo Torres, que con algo de dificultad remata abajo para vencer a Silveira.

19-Gol del Tolima. López cede al espacio a Jersson González, que agarra el balón, amaga a Monzón y saca un potente remata al ángulo superior izquierdo de Silveira.

23-Rivas lucha con decisión una pelota englobada sin dueño, la gana y remata fuerte y cruzado, pero sin dirección.

40-Volpi manda al córner un disparo de Pérez tras buena combinación con Teo.

45+1. Salida en falso de Pestaña y Torres quedó mano a mano con Silveira. Intento una ‘vaselina’ y le salió totalmente desviada.

68-Remate englobado de Cristian Barrios que pega en el travesaño.

72-Tarjeta roja para Junior Hernández, tras revisión en el VAR, por falta sobre Barrios cuando iba a entrar al área.

79-Tarjeta roja a Muriel de la que el árbitro se retractó al ser llamado por el VAR.

84-Expulsión para Sandoval por falta contra Ríos luego de llamado del VAR. El árbitro Alejandro Moncada tampoco había acertado en esta y solo mostró amarilla inicialmente.

90+4. Remate de Peña de media volea que pasó cerca del larguero.