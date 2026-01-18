¿Reverdecerá laureles? Yairo Moreno, que en el último tiempo ha permanecido más horas en los departamentos médicos de sus equipos que en la cancha, recibe otra oportunidad para reactivar su carrera.

El extremo y lateral antioqueño se convirtió en nuevo integrante de Jaguares de Córdoba, equipo que vuelve a la primera división del fútbol colombiano este año, y que debutará este domingo en la Liga I, en su casa, frente al Deportivo Cali, a partir de las 4:10 p.m.

“Un jugador de recorrido que llega para aportar al proyecto deportivo. ¡Bienvenido a esta familia celeste!”, publicó el equipo felino en su cuenta en Instagram.

Cortesía Jaguares El extremo antioqueño Yairo Moreno fue presentado por Nelson Soto, presidente de Jaguares.

El futbolista paisa, de 30 años de edad, 1,82 de estatura y 80 kilogramos de peso, no anduvo bien en Junior y Santa Fe, sus últimos equipos después de salir del fútbol mexicano, donde brilló por varios años y se ganó llamados a la selección Colombia.

Jaguares ha registrado bastantes movimientos en su plantilla, empezando por la salida del técnico que consiguió el ascenso, Álvaro Hernández, quien se fue al Real Cartagena.

En reemplazo de Hernández llegó el exarquero pereirano Alexis Márquez.

Las altas de Jaguares: Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de La Rosa, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Santiago Cubides, Bladimir Ángulo, Frankin Mosquera, Darwin López, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera, Royscer Colpa y Yairo Moreno.

Las bajas: Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.