Caimanes de Barranquilla quedó a una sola victoria de revalidar la corona del béisbol profesional colombiano tras derrotar en la noche de este sábado 8-1 a los Tigres de Cartagena, en el estadio Once de Noviembre Abel Leal, en el cuarto juego de la serie final.

El triunfo tuvo sabor a revancha para los saurios, que venían de sufrir un duro revés el viernes anterior al caer por 12-0.

Con el orgullo herido, los barranquilleros saltaron al terreno decididos a imponer condiciones y lo lograron con una actuación sólida en todas las líneas.

La gran figura de la noche fue el zurdo Luis Palacios, quien firmó una apertura brillante para acreditarse la victoria. Palacios trabajó 5.2 entradas, en las que permitió apenas un imparable, otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores, controlando por completo a la ofensiva cartagenera.

La derrota fue para el derecho cubano Amauri Tamayo, quien en 4.2 episodios fue castigado con nueve hits, que se tradujeron en tres carreras.

Caimanes tomó ventaja desde temprano al anotar en el primer episodio, gracias a un imparable de Juniel Querecuto que impulsó a Carlos Arroyo.

Cortesía Caimanes Luis Palacio recibiendo las felicitaciones de sus compañeros tras redondear una gran actuación.

La ofensiva sauria mantuvo la presión y fabricó tres carreras más en la tercera entrada, ampliando la diferencia en el marcador.

Tigres logró la carrera de la honrilla en el séptimo capítulo, cuando Jorge Burgos conectó doblete que remolcó a Ronaldo Hernández, pero cualquier intento de reacción fue neutralizado de inmediato.

Los barranquilleros sentenciaron el compromiso con un rally de siete carreras en el octavo episodio, en un juego en el que conectaron 17 imparables, entre ellos tres dobles y un triple, reflejo del dominio ofensivo mostrado.

A la ofensiva se destacó Carlos Martínez, quien tuvo una noche perfecta al irse de 5-4, con un triple, un doble, dos carreras impulsadas y una anotada. También brilló Dilson Herrera, de 5-3, con una impulsada y una carrera anotada.

Caimanes buscará sellar el campeonato este domingo, cuando dispute el quinto juego de la final frente a Tigres de Cartagena, nuevamente en el estadio Once de Noviembre Abel Leal, a partir de las 7:00 p. m.