La inclusión de Kevin Pérez en lugar de Jannenson Sarmiento y la de Teófilo Gutiérrez por Guillermo Paiva son las únicas novedades de Junior para enfrentar al Deportes Tolima, este domingo, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El resto de la formación titular será la misma que empató 1-1 ante Santa Fe, en el primer duelo por la Superliga, el jueves pasado.

Teo ocupará el puesto de Paiva, que debe cumplir dos fechas de sanción por la expulsión en la final de la Liga II 2025 en Ibagué.

Pérez reemplazará a Sarmiento, que no tuvo el debut más auspicioso ante los ‘Cardenales’.