Hay tranquilidad y equilibrio. En las filas rojiblancas no se sienten derrotados o campeones. Saben que la lucha continúa. Junior rescató un empate 1-1 ante Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido de ida de la Superliga, y uno de los puntos altos del equipo fue el defensor central uruguayo Lucas Monzón, quien analizó con mesura el rendimiento colectivo y dejó claro que la serie sigue abierta.

El central reconoció que el conjunto bogotano se fue en ventaja tras una equivocación puntual, pero valoró la capacidad de respuesta del equipo rojiblanco.

“Con un error empezaron ganando, pero supimos empatar. El equipo estuvo bien físicamente, volvimos bien”, señaló Monzón, resaltando además la preparación del grupo pese al poco tiempo de trabajo previo.

En el análisis defensivo, el uruguayo habló de la adaptación con sus compañeros en la zaga central y de los ajustes que deben corregirse.

“Con los centrales que me han tocado, lo hemos hecho de buena manera. Nos entendemos con todos. Con Peña, a veces él por ir y yo por anticipar, a veces falta un poquito esa comunicación, pero es cuestión de práctica y corregir esos detalles. Son detalles nada más, cosas a mejorar”, explicó.

Sobre la jugada del gol recibido, Monzón fue directo y evitó dramatizar. “La jugada de gol es un error, pero son cosas que pasan, no más eso”.

Josefina Villarreal/El Heraldo Bryan Castrillón, Mauro Silveira, Lucas Monzón y Guillermo Celis en los actos protocolarios del partido Junior vs. Santa Fe en la Superliga.

Insistió en que el foco del equipo está puesto en la evolución colectiva y no en equivocaciones aisladas. El defensor también se mostró satisfecho con su desempeño personal y el estado físico del plantel.

“Me sentí muy bien, la verdad. Tuvimos pocos días de entrenamiento, pero esos pocos días entrenamos muy bien. El plantel se encuentra bien físicamente y, bueno, a mejorar”, apuntó.

Monzón destacó además el impacto positivo de los cambios durante un juego que calificó como intenso. “Fue un partido de mucha intensidad, pero los cambios supieron aportar muchísimo al equipo y corregir los errores. Terminaron empatando el marcador”.

Pensando en el compromiso de vuelta, el zaguero dejó claro que Junior mantendrá su identidad. “El partido va a ser complicado seguro, ellos van a venir con toda, pero vamos a salir con la mejor idea de juego. No nos vamos a meter atrás en Bogotá, sino, como pide Alfredo siempre, vamos a salir a presionar; es nuestro juego, nuestra característica”, afirmó.

Finalmente, Monzón valoró la importancia de disputar este tipo de instancias desde el inicio de la temporada.

“Hay que adaptarse rápido a los cambios en el fútbol. Es importante empezar con una final y todavía estamos en carrera por ganarla”, concluyó.

El zaguero charrúa, que volvió a mostrar velocidad, determinación y fuerza en sus intervenciones defensivas, está a la expectativa por la llegada de un refuerzo de la talla de Luis Fernando Muriel.

“Es un jugador con mucha experiencia, va a aportar mucho al equipo y va a ser muy importante. Lo estamos esperando para que pueda aportar”.