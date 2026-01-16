Necesitaba un pellizco. Luis Fernando Muriel está viviendo lo que siempre soñó desde niño. Acompañado de sus hijas y su esposa, el delantero tomasino entró al gramado del estadio Metropolitano y fue presentado como jugador de Junior ante toda la afición rojiblanca que asistió al primer duelo por la Superliga frente al Santa Fe, en la noche de este jueves.

Josefina Villarreal Luis Fernando Muriel durante su presentación en el estadio Metropolitano.

En el entretiempo del compromiso que los ‘Tiburones’ perdían 1-0, Muriel surgió para reconfirmar su anhelado arribo a la escuadra que lleva en el corazón y para pasar el trago amargo por el gol de Rodallega en la agonía de la etapa inicial.

Cristóbal Soria, el periodista español que ha adquirido enorme popularidad en el mundo de habla hispana por sus controversiales intervenciones en el programa El Chiringuito, en medio de la rivalidad Barcelona-Real Madrid, estuvo como invitado especial y le dio la bienvenida a Muriel al ‘Metro’.

Soria, que se ha declarado hincha del Junior en Colombia, conoció a Muriel durante su paso por el Sevilla de España, club del cual es seguidor el comunicador social en territorio ibérico.

Josefina Villarreal Cristóbal Soria y Luis Fernando Muriel.

El carismático forastero, con una casaca de Junior puesta, invitó a los seguidores junioristas a pensar en conquistar la Copa Libertadores, algo que la gente en el estadio respondió con una ovación.

Muriel, en medio de la pólvora que iluminaba y estallaba en el cielo, se puso la camiseta número 10, la que llevaba Enamorado en el último semestre antes de ser transferido al Gremio de Brasil.

“Estoy soñando despierto”, reconoció Muriel cuando le dieron el micrófono para que manifestara su emoción en medio de un Metropolitano con su juego de luces activado.

“Vengo con muchas ganas e ilusión de pelear todo, este es un club grande que tiene que pelear todo, no tengo otra cosa en la cabeza que ganar títulos y quedar en la historia”, expresó Muriel.

Josefina Villarreal Luis Fernando Muriel durante su presentación en el estadio Metropolitano.

Soria tomó el micrófono y le preguntó al atacante atlanticense cuántos goles prometía marcar y Muriel respondió: “Muchos”.

“No voy a hablar de cifras, pero espero que sean muchos goles”, agregó.

Antes de retirarse agradeciéndole a la hinchada y regalando algunos balones a la tribuna de occidental, Luis Fernando dijo: “Estoy muy emocionado y contento de estar aquí, se me está cumpliendo un sueño y quiero disfrutar cada momento, de este estadio, de esta afición. Quiero regalarles muchas alegrías”.