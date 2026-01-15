Yimmi Chará, capitán de Junior, compareció este miércoles en rueda de prensa en la antesala del primer partido de la final de la Superliga ante Independiente Santa Fe. El mediocampista rojiblanco analizó al rival, habló del compromiso del equipo con la afición, de la responsabilidad de portar la cinta de capitán y de su evolución futbolística dentro del campo.

Chará destacó la experiencia del conjunto bogotano y advirtió sobre la importancia de imponer condiciones desde el inicio del encuentro para sacar ventaja en la serie.

“Santa Fe es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia y van a querer bajar el ritmo del partido, van a querer hacer su juego con balón y nosotros tenemos que meterle intensidad a los primeros minutos para poder desequilibrar los espacios o las bandas, que es donde hemos analizado que se puede atacar. Santa Fe es un gran equipo, el semestre pasado sufrimos aquí con ellos. Trataremos de sacar la ventaja el día de mañana”, afirmó.

El volante fue claro al señalar que más allá de promesas, el grupo mantiene una línea de responsabilidad y seriedad, con la Superliga como un objetivo importante para consolidar la competitividad del equipo.

“Yo creo que más que promesa es compromiso. El equipo siempre ha tenido ese compromiso, siempre ha sido responsable en lo que debe hacer dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que podemos decirle a la gente, vamos a mantener el mismo compromiso y la misma seriedad. Al igual que Santa Fe, estamos pensando en ser campeones. El equipo sabe que la Superliga es un gran logro y ganarla nos va a ayudar a mantener esa competitividad que queremos”, expresó.

Chará también se refirió a lo que significa liderar al equipo campeón y recordó el proceso que vivió el grupo para alcanzar el título en el semestre anterior.

“Para mí es un orgullo poder representar a este grupo. La verdad es que el semestre pasado mostramos ser un grupo valiente, porque a pesar de los errores nos levantamos al otro día a mejorar y a seguir luchando por ese objetivo que teníamos claro. El ser campeones nos llenó de mucha felicidad. Todos nos preparamos para ser campeones, todos los equipos, y pocos tenemos esa posibilidad de conseguirlo”, dijo.

Finalmente, el mediocampista resaltó la importancia de la adaptación en el fútbol profesional y cómo jugar en distintas posiciones ha contribuido a su crecimiento personal y deportivo.

“Uno no olvida nunca cómo inició. Creo que a mí me ha ayudado a crecer como profesional el aprender de otras posiciones y siempre ese ha sido mi objetivo, el cómo puedo crecer, cómo puedo mejorar. Ahora estoy jugando en otra posición, pero eso no me impide el tratar de hacerlo bien. Errores siempre vamos a tener, pero todo está en cómo nos levantamos y pensamos en la siguiente jugada, que es lo más difícil en esta profesión. Esa premisa la he hecho parte de mí y me ha funcionado”, concluyó.