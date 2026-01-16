El lanzador barranquillero Harry José Canedo Name hace oficial su firma con la organización de los Boston Red Sox, en un acto que simboliza la perseverancia y el triunfo del talento local.

Este logro es, ante todo, un triunfo familiar. Detrás de cada strike y cada entrenamiento, ha estado el pilar de sus padres, Harry Canedo y María Fernanda Name, quienes han sido los arquitectos de su disciplina y fe. Junto a ellos, su hermana María Julieta Canedo ha sido testigo y apoyo fundamental en este proceso.

“Este contrato tiene los nombres de mis padres y mi hermana. Ellos creyeron cuando el camino se ponía difícil”, afirmó Harry José durante la presentación.

Con este paso, Harry José Canedo Name inicia así su carrera profesional en una novena histórica de la MLB.