Hizo falta, no se puede negar. La chispa, la gambeta, la velocidad, el atrevimiento y la sorpresa de José Enamorado se echaron de menos en el empate 1-1 entre Junior y Santa Fe, en el primer duelo por la Superliga, anoche en un estadio Metropolitano con 24.709 aficionados en sus tribunas.

Extrañando al extremo soledeño que ahora juega para el Gremio de Brasil, el equipo rojiblanco sufrió y se frustró en su intento por superar a un Santa Fe combativo, rocoso e impetuoso que fue con todo a cada duelo y no otorgó ventajas.

Hugo Rodallega, con una contundente definición en la agonía del primer tiempo tras un garrafal error de Jhomier Guerrero pretendiendo devolver el balón, le puso más cuesta arriba el partido a los ‘Tiburones’.

El cuarentón del cuadro cardenal demostró que su puntería se mantiene intacta y no desaprovechó el obsequio.

Afortunadamente la entrada de Canchimbo y de Kevin Pérez en el segundo periodo le dio más energía y luces al ataque, pero el faro para rescatar el empate lo llevó el inagotable Teófilo Gutiérrez, que a sus 40 años todavía tiene dosis de buen fútbol para dar.

Luego de un encare de Canchimbo por derecha y pase rasante, al minuto 73, Teo despachó un derechazo al ángulo superior derecho de Asprilla, quien había ingresado por el lesionado Mosquera Marmolejo. Un golazo que sacudió y entusiasmo al público, cuya mejor noticia de la noche había sido la presentación de Luis Fernando Muriel en el entretiempo del juego.

Josefina Villarreal/El Heraldo La definición de Teófilo Gutiérrez tras recibir el centro de Canchimbo.

La etapa inicial fue escasa en emociones. Santa Fe presionó la salida de Junior y le cerró todos los caminos. A los rojiblancos le costaba sacar la pelota desde el fondo y elaborar jugadas de peligro en el área rival.

Jermein Peña, con su valentía y seguridad, era el que más procuraba sacudirse y escapar de la reclusión. Sin Enamorado mostrándose y picando por la derecha, no había una fórmula efectiva de fuga.

Junior extrañaba a su principal figura en la conquista de la undécima estrella y Bryan Castrillón y el debutante, Jannenson Sarmiento no compensaban su ausencia. El primero, con unas de cal y otras de arena, no terminaba de redondear con acierto los acercamientos, mientras el segundo no aparecía.

Había más lucha que fútbol en la cancha. Ninguno de los dos era claro y preciso. Ambos dejaban ver el poco tiempo de preparación futbolística que acumularon.

Castrillón protagonizó el único acercamiento riesgoso en el área visitante antes de que Guerrero cometiera su crasa equivocación y Rodallega firmara su gol.

Con esa preocupación, Arias y sus dirigidos se fueron al descanso. Era evidente que había que sustituir a Sarmiento, que no tuvo el estreno más inspirado.

Canchimbo entró en su lugar, pero no se conectó del todo hasta que ingresaron Pérez y Teófilo por Castrillón y Chará.

El ídolo de La Chinita ingresó con su pausa y su cerebral juego para empezar a activar los circuitos de ataque. Y tampoco despilfarró la oportunidad que le produjo Canchimbo para empatar.

Josefina Villarreal/El Heraldo Joel Canchimbo enviando el centro que Teófilo Gutiérrez aprovechó para marcar el empate.

Ya con la emoción de la hinchada y todo el impulso anímico del gol, Junior generó algunos acercamientos en los que pudo haber conseguido el triunfo.

Aunque la entrada de Jhon Navia por Guillermo Celis resultó extraña y dejó a todos en el estadio confundidos, el lateral izquierdo contó con dos claras oportunidades para anotar y no supo resolver certeramente. En la inicial remató mal y en la siguiente el arquero Asprilla ahogó el grito de gol.

Teo también tuvo una que le sirvió Peña haciendo gala de su enjundia, garra y calidad, pero el veterano delantero optó por el ‘piscinazo’ en vez de terminar de eludir al cancerbero y patear al arco.

Esa simulación lo hizo acreedor de una expulsión. Ya había sido amonestado previamente por una dura falta. Lástima esa tarjeta roja para el hombre que le dio luz verde a una ofensiva frenada y que sí, sin duda, extrañó a Enamorado.

MINUTO A MINUTO

38-Castrillón recibió solitario por la izquierda e intentó definir rasante ante la salida de Mosquera Marmolejo, pero le faltó un poco de más precisión.

43-Jannenson, Castrillón, Paiva y Chará manejan muy mal un contragolpe con amplios espacios tras una una caída de Emanuel Olivera.

45+1. Rodallega anota, pero la jugada es invalidada por fuera de lugar.

45+5. GOL de Santa Fe. Jhomier Guerrero comete un craso error al devolver mal una pelota, le queda a Rodallega y el delantero define con precisión a un costado imposible para Olivera.

49-Anulan anotación a Luis Palacios por offside.

61-Amague y remate de Rivas que atenaza Mosquera Marmolejo.

73-GOL de Junior. Canchimbo encara por derecha, desborda y manda un centro rasante que le queda a Teófilo, quien define con un remate al ángulo superior izquierdo de Asprilla.

Josefina Villarreal/El Heraldo Kevin Pérez entró bien y le dio más luces al ataque de Junior.

85-Navia desperdicia una bola que le quedó a la zurda tras una buena tocara de Junior.

90-Remate de Teófilo desde fuera del área que pasa cerca del travesaño.

90+5. Navia propone una pared con Paiva y queda de frente para anotar, su remate pega en la humanidad de Asprilla y se salva el arco de Santa Fe.

90+10. Pase profundo de Peña en el que Teo se anticipa al portero y se lanza buscando un penalti. La acción pedía eludir al guardameta y definir. El árbitro Luis Delgado expulsó a Teo por el ‘piscinazo’.