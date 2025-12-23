El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Iván Muñoz Giraldo, funcionario adscrito al Consulado de Colombia en Managua, Nicaragua, por hechos registrados el pasado 11 de diciembre en esa sede diplomática.

La actuación fue notificada oficialmente por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería, entidad que asumió la competencia para adelantar el proceso, de acuerdo con la normativa vigente y el debido proceso administrativo.

Muñoz Giraldo ocupa el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, vinculado a la carrera administrativa, condición que implica que cualquier eventual decisión sobre suspensión, destitución o desvinculación debe surtirse exclusivamente a través del procedimiento disciplinario establecido en la ley.

Desde la Cancillería se precisó que este tipo de actuaciones no corresponden a decisiones discrecionales de la ministra de Relaciones Exteriores, sino a procesos reglados por la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano.

La investigación disciplinaria es adelantada por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio, que actualmente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y práctica de actuaciones pertinentes.

De manera paralela, se informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el conocimiento del caso bajo la figura de control preferente, si así lo considera conforme a sus atribuciones legales.

Con el objetivo de evitar posibles interferencias en el desarrollo del proceso, la Cancillería dispuso la reubicación del funcionario en otra sede diplomática, medida que se mantendrá mientras concluyen las investigaciones en curso.

El Ministerio reiteró su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes, suministrando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación transparente, objetiva y ajustada a la legalidad.

Por instrucción de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que dichas entidades actúen conforme a sus competencias.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la transparencia institucional, el respeto por la legalidad y la observancia estricta del debido proceso en todas sus actuaciones.