Varias entidades del Gobierno salieron a respaldar al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que denunciara en su cuenta de X el sobrevuelo “ilegal” que hicieron drones en su casa.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?“, se lee en el mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un video en el que se ve el artefacto.

Por eso anunció “denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”.

Más tarde en otro mensaje, el ministro Benedetti aseguró que presentó una demanda contra dos personas sospechosas.

“Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, puntualizó.

Entidades del Gobierno se pronuncian

A través de un comunicado, el Dapre y el Ministerio de Justicia rechazaron lo ocurrido en la casa de Benedetti y anunciaron su respaldo.

“El Gobierno reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano”, se lee.

Ninguna intimidación puede silenciar el compromiso con la paz y la justicia.



Por su parte, el Ministerio de Justicia aseveró que “este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia. La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad".