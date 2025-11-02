Varias entidades del Gobierno salieron a respaldar al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que denunciara en su cuenta de X el sobrevuelo “ilegal” que hicieron drones en su casa.
“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?“, se lee en el mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un video en el que se ve el artefacto.
Por eso anunció “denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”.
Gobierno ofrece $1.000 millones por información sobre amenazas contra líderes tras denuncia de Benedetti
Más tarde en otro mensaje, el ministro Benedetti aseguró que presentó una demanda contra dos personas sospechosas.
“Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, puntualizó.
Entidades del Gobierno se pronuncian
A través de un comunicado, el Dapre y el Ministerio de Justicia rechazaron lo ocurrido en la casa de Benedetti y anunciaron su respaldo.
“El Gobierno reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano”, se lee.
Por su parte, el Ministerio de Justicia aseveró que “este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia. La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad".