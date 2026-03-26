Ya queda poco para poder ver en la pantalla La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende, y por ello este jueves se conoció su tráiler.

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La serie se estrena el 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Basada en la internacionalmente aclamada novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres—Clara, Blanca y Alba—en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

La Casa de los Espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida. El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula.

Cortesía Prime Video

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También Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La Contadora de Películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noches con mi Ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho), y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

La serie La Casa de los Espíritus está producida por FilmNation Entertainment, la compañía multi-ganadora de los Premios Oscar detrás de Anora y Cónclave, con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar (La memoria eterna, Una mujer fantástica).

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