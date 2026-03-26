El reconocido dúo Sin Bandera confirmó en sus redes sociales su regreso a Colombia como parte de su nueva gira “Escenas Tour”.

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Los artistas Leonel García y Noel Schajris prometen una velada cargada de emociones, nostalgia y conexión con el público, combinando sus nuevos temas con los éxitos que los han convertido en referentes del pop romántico en Latinoamérica.

Esta es la fecha y lugar del concierto en Bogotá de Sin Bandera

El show se llevará a cabo el próximo 4 de junio de 2026 en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país.

Las puertas abrirán a las 6:00 p.m., mientras que el concierto está programado para iniciar a las 9:00 p.m. El evento será exclusivo para mayores de 18 años, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de venta.

El nuevo disco del dúo está conformado por 10 canciones que reflejan experiencias cotidianas y sentimientos profundos, manteniendo el estilo íntimo que caracteriza a la agrupación.

Entre los temas más destacados se encuentra Nunca, una canción que explora el dolor del primer desamor y el crecimiento personal que surge a partir de esa vivencia.

Asimismo, el sencillo ¿Qué Culpa Tiene Ella? logró posicionarse en el primer lugar de la radio pop en México, demostrando la vigencia y fuerte conexión del dúo con su audiencia.