El consumo de energía eléctrica en los hogares colombianos no depende únicamente de la cantidad de aparatos conectados, sino del tipo de electrodomésticos y del tiempo que permanecen en funcionamiento. En ese contexto, hay tres dispositivos que destacan por su impacto directo en el valor del recibo de la luz, debido a su alta demanda energética y uso constante.

Comprender cuáles son estos electrodomésticos y cómo influyen en el consumo es clave para tomar decisiones informadas que permitan optimizar el gasto y evitar incrementos inesperados en la factura mensual.

El nevera se mantiene como el principal consumidor por su uso continuo

El refrigerador ocupa el primer lugar entre los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar. Su principal característica es que funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día, lo que implica un gasto constante de electricidad.

Aunque los modelos más recientes están diseñados para ser más eficientes, factores como la antigüedad del equipo, el estado de sus componentes y los hábitos de uso influyen directamente en su consumo. Abrir la puerta con frecuencia, introducir alimentos calientes o mantenerlo en niveles de frío innecesariamente bajos puede incrementar la demanda energética.

Además, un refrigerador con fallas en el sistema de sellado o con acumulación de escarcha puede requerir más esfuerzo para mantener la temperatura, elevando así el consumo eléctrico.

La lavadora genera picos de consumo durante su funcionamiento

En segundo lugar se encuentra la lavadora, un electrodoméstico cuyo consumo no es constante, pero sí elevado durante los ciclos de uso. Cada lavado implica el uso simultáneo de varios componentes como el motor, la bomba de agua y, en algunos casos, el sistema de calentamiento.

El impacto en el recibo de la luz depende en gran medida de la frecuencia de uso y del tipo de programa seleccionado. Ciclos largos o con agua caliente suelen demandar mayor energía, lo que se traduce en un aumento en el costo mensual.

Optimizar su uso, como agrupar la ropa para reducir la cantidad de lavados semanales o utilizar programas de menor consumo, puede contribuir a disminuir su impacto en la factura eléctrica.

El televisor, especialmente en uso prolongado, también incide en el gasto energético

El tercer electrodoméstico que más influye en el consumo eléctrico es el televisor. Aunque individualmente no alcanza los niveles de consumo de un refrigerador o una lavadora, su uso prolongado lo convierte en un factor relevante dentro del gasto energético del hogar.

En muchos casos, los televisores permanecen encendidos durante varias horas al día, incluso cuando no están siendo utilizados activamente. A esto se suma el consumo en modo de espera (stand by), que aunque menor, sigue representando un gasto acumulativo a lo largo del tiempo.

El tamaño de la pantalla y la tecnología del dispositivo también influyen en el consumo. Equipos más grandes o de tecnologías menos eficientes tienden a requerir mayor energía para su funcionamiento.

La eficiencia energética y los hábitos de uso de los electrodomésticos determinan el impacto en la factura

Más allá del tipo de electrodoméstico, el consumo energético está estrechamente relacionado con la eficiencia de los equipos y los hábitos de uso en el hogar. Dispositivos con certificaciones de eficiencia energética pueden reducir significativamente el gasto, incluso si su uso es frecuente.

Asimismo, prácticas como desconectar aparatos cuando no están en uso, realizar mantenimiento periódico y aprovechar funciones de ahorro energético permiten optimizar el consumo.