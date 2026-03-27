La Zona Franca La Cayena confirmó que se encuentra avanzando en la construcción de Cayena PYME Park II.

En ese sentido, indicó Manuel Herrera, Gerente General de Zona Franca La Cayena, que en un contexto global en el que los países compiten por atraer inversión extranjera directa, Colombia continúa fortaleciendo instrumentos que le permitan mejorar su competitividad y posicionarse como un destino atractivo para nuevas empresas.

Dentro de ello, señaló que en Zona Franca La Cayena buscan seguir generando condiciones que faciliten la llegada de inversión internacional.

“Luego del éxito de nuestro primer desarrollo de este tipo, con la colocación de más de 20 mil metros cuadrados, iniciamos la construcción de Cayena PYME Park II, con el que ampliaremos nuestra capacidad disponible de espacios modernos, flexibles y con especificaciones de alto estándar que permita la rápida instalación y puesta en marcha de las compañías, lo que sumado a las ventajas de operar bajo el régimen franco, aseguran eficiencia y competitividad para conectar con los mercados globales”, señaló Manuel Herrera, gerente General de Zona Franca La Cayena.

Agregó que a nivel general, el crecimiento de la inversión extranjera impulsa la dinámica empresarial, siendo determinantes para el crecimiento económico regional y nacional, y en especial en sectores industriales y logísticos con orientación al comercio exterior.

“En este escenario, las zonas francas continúan siendo las mejores plataformas que facilitan la instalación y operación de compañías internacionales en el país”, manifestó Herrera.