La organización sindical que representa a los profesionales del sector hidrocarburos, Asopetrol, reconoce el rol estratégico e insustituible que cumple Ecopetrol para la economía colombiana, la generación de empleo, las regalías y el desarrollo de las regiones.

Ante este panorama, el sindicato considera urgente e impostergable que la empresa, por encima de cualquier otra consideración, recupere el foco necesario para volver a su grandeza.

De acuerdo con Oscar Bravo, presidente de Asopetrol, “sin un enfoque claro y sostenido en lo que históricamente ha sido su fortaleza, no habrá caja suficiente ni futuro sostenible para la compañía ni para el país”.

En ese sentido, enfatizan tres prioridades fundamentales:

“Se debe recuperar el foco en el negocio tradicional y los grandes proyectos de hidrocarburos. Solo con una apuesta decidida por la exploración y producción de petróleo y gas se generará la caja que tanto necesitará Ecopetrol y Colombia. Estos recursos, además, serán la mejor garantía para financiar una transición energética justa, ordenada y responsable. Si no hay foco en el negocio tradicional, simplemente no habrá futuro”, señaló Bravo.

Agregó que mantener y proteger a toda costa la eficiencia y la concentración operativa.

“La producción y la exploración seguras y confiables seguirán siendo el corazón de Ecopetrol, gracias al compromiso, la dedicación y el excelente trabajo de sus trabajadores, quienes han hecho posible esta eficiencia y calidad operativa que hoy sostienen a la empresa. Cualquier distracción que comprometa estos estándares pondrá en riesgo no solo la viabilidad financiera, sino también la seguridad de todo el equipo y el abastecimiento energético del país”, socializó.

Por último, hacen un llamado al equipo de liderazgo de Ecopetrol. “La empresa necesitará, más que nunca, líderes con visión clara y foco absoluto en lo que la organización realmente requiere. Solo cuando todo el equipo directivo se concentre plenamente en el bien colectivo y deje atrás cualquier distracción externa, Ecopetrol podrá recuperar el rumbo, la confianza y la grandeza que el país demanda”.