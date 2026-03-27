En medio de un contexto complejo para las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de la Segunda Marquetalia, decidieron retomar el rumbo del proceso de paz que había sido declarado en estado crítico. La determinación se produjo tras una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de Paz, realizada en Bogotá este jueves y viernes, 26 y 27 de marzo respectivamente.

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El encuentro tuvo como propósito principal evaluar la situación actual de las conversaciones y responder a las consultas planteadas durante el séptimo ciclo de diálogos, así como revisar las actividades en curso dentro de este mecanismo. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener activo el proceso, pese a las dificultades recientes.

Uno de los hechos que marcó el desarrollo de esta reunión fue el asesinato de Alexander Rondón, delegado de la CNEB en la mesa de negociaciones. Las partes lamentaron este hecho, que había generado un fuerte impacto en el avance de los diálogos, y manifestaron su intención de continuar con el proceso pese a este escenario adverso.

El séptimo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano continuará en abril en Nariño

Como resultado de la reunión extraordinaria, las delegaciones acordaron dar continuidad al séptimo ciclo de diálogos de paz los días 12 y 13 de abril en Inda Zabaleta, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

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Esta decisión se adopta tras haber culminado las consultas previamente acordadas, con la participación del Consejero Comisionado de Paz.

Se avanza en la creación de una zona de ubicación temporal en Putumayo

Otro de los puntos clave acordados en la reunión fue retomar las labores para la implementación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo.

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Las delegaciones definieron que el traslado de los integrantes de la CNEB a esta zona se llevará a cabo una vez se completen las adecuaciones necesarias del terreno. Este paso es considerado fundamental dentro de la estructura del proceso, ya que permitiría organizar la presencia del grupo en un espacio definido y avanzar en medidas asociadas a la transición.

La puesta en marcha de esta zona forma parte de los compromisos previamente establecidos en la mesa y constituye un elemento central para el desarrollo de las negociaciones en terreno.

Una visita técnica evaluará avances en sustitución de cultivos ilícitos

En el marco de los acuerdos alcanzados, también se estableció la realización de una visita el próximo 11 de abril a la región de la laguna de Chimbuza, ubicada en el municipio de Roberto Payán, Nariño. Esta inspección contará con la participación de las delegaciones, la instancia correspondiente y representantes de países garantes y entidades acompañantes.

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El objetivo de esta visita será examinar el avance del proceso de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en la zona.