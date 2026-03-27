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Por:  Redacción ELHERALDO.CO y Agencia EFE

En la tarde de este viernes el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya se han logrado identificar 63 de los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido el pasado lunes 23 de marzo en zona rural del municipio Puerto Leguízamo, en Putumayo.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, Medicina Legal indicó que los seis cuerpos de víctimas mortales que faltan por identificar “se encuentran en proceso de cotejo de muestras genéticas ya tomadas a los familiares”.

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“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, sostuvo.

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Asimismo, expresó agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto “que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

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Medicina Legal indicó que para la atención de la emergencia dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de forma articulada en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos.

Como resultado de los análisis forenses adelantados, el total de víctimas identificadas hasta este viernes son:

  1. Villota Guevara Ariel Leonardo
  2. Fernandez Camargo Jaime Alexander
  3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
  4. Moreno Chavez Andres Javier
  5. Morales Rumbo Jorge Luis
  6. Martínez Varon Marco Tulio
  7. Quintero Aquite Juan Ernesto
  8. Blanco Hernandez Luis Eduardo
  9. Herrera López Mateo
  10. Norena Andica Luis Andrés
  11. Solis Torres Jaider Alexis
  12. Pérez Torres Benjamín Esteban
  13. González Herrera Julián David
  14. Gonzalez Hernandez Luis Eduardo
  15. Baza Tordecilla Cristian Camilo
  16. Montanchez Arnulfo Gildardo
  17. Diaz Reyes Leandro
  18. Varón Reyes Hugo Mario
  19. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
  20. Obando Rengifo Edier Enrique
  21. Cruz Vargas John Fader
  22. Otavo Tique Wilson Daniel
  23. Argel Villadiego Camilo Andrés
  24. López Orozco Luis Antonio
  25. Tabaco Franco Carlos Andres
  26. Mendoza Caicedo Jose Marco
  27. Chaverra Romaña Juan Sebastián
  28. Moran Viteri Jarvi Dabian
  29. Pertuz Martinez Urbano Junior
  30. Munoz Ceron Deimer Alexis
  31. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
  32. Rojas Velandia Natalia
  33. Guerra Almeida Rafael Santos
  34. Chiquillo Miranda Jesus Enrique
  35. Arias Perez Daniel Esteban
  36. Tordecilla Warnes Arley Camilo
  37. Contreras Astroza Cristian Camilo
  38. Mena Hurtado Jeison
  39. Narvaez Vargas Jesus Antonio
  40. Ramírez Mejia Alejandro José
  41. Ocampo Tenorio Giovanny
  42. Hernández Hernández Jesús Eduardo
  43. Pérez Ramírez José Alfredo
  44. Moreano Canticus Anderson Steven
  45. Amador Pinilla Juan Pablo
  46. Vargas Silva Romer
  47. Arias Pérez Santiago Andres
  48. Giraldo Beltran Carlos Andres
  49. Dizu Morano Eyder Yobany
  50. Mendez Torres Javier Fernando
  51. Moreno Rodriguez Fabian Andrés
  52. Marino Saavedra Jose Esteban
  53. De La Cruz Gutierrez Carlos Elías
  54. Cespedes Arias Julian David
  55. Oscar Favian Romero Silva
  56. Espejo Diaz Brayan
  57. Ovallos Lozano Juan Camilo
  58. Rincon Machado Jairo Andres
  59. Jimenez Clavijo Brandon Leonel
  60. Navarro Rangel Janier Andrés
  61. Petevi Pantoja Wilmer Olegario
  62. Morales Torres Ederxander
  63. Cabrera Bustos Yeiner