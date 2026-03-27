En la tarde de este viernes el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya se han logrado identificar 63 de los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido el pasado lunes 23 de marzo en zona rural del municipio Puerto Leguízamo, en Putumayo.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, Medicina Legal indicó que los seis cuerpos de víctimas mortales que faltan por identificar “se encuentran en proceso de cotejo de muestras genéticas ya tomadas a los familiares”.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, sostuvo.

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Asimismo, expresó agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto “que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

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Medicina Legal indicó que para la atención de la emergencia dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de forma articulada en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos.

Como resultado de los análisis forenses adelantados, el total de víctimas identificadas hasta este viernes son:

Villota Guevara Ariel Leonardo Fernandez Camargo Jaime Alexander Otavo Yaima Yeferson Fabian Moreno Chavez Andres Javier Morales Rumbo Jorge Luis Martínez Varon Marco Tulio Quintero Aquite Juan Ernesto Blanco Hernandez Luis Eduardo Herrera López Mateo Norena Andica Luis Andrés Solis Torres Jaider Alexis Pérez Torres Benjamín Esteban González Herrera Julián David Gonzalez Hernandez Luis Eduardo Baza Tordecilla Cristian Camilo Montanchez Arnulfo Gildardo Diaz Reyes Leandro Varón Reyes Hugo Mario Libreros Tarapuez Jhon Jairo Obando Rengifo Edier Enrique Cruz Vargas John Fader Otavo Tique Wilson Daniel Argel Villadiego Camilo Andrés López Orozco Luis Antonio Tabaco Franco Carlos Andres Mendoza Caicedo Jose Marco Chaverra Romaña Juan Sebastián Moran Viteri Jarvi Dabian Pertuz Martinez Urbano Junior Munoz Ceron Deimer Alexis Pinzon Reyes Jhonathan Stid Rojas Velandia Natalia Guerra Almeida Rafael Santos Chiquillo Miranda Jesus Enrique Arias Perez Daniel Esteban Tordecilla Warnes Arley Camilo Contreras Astroza Cristian Camilo Mena Hurtado Jeison Narvaez Vargas Jesus Antonio Ramírez Mejia Alejandro José Ocampo Tenorio Giovanny Hernández Hernández Jesús Eduardo Pérez Ramírez José Alfredo Moreano Canticus Anderson Steven Amador Pinilla Juan Pablo Vargas Silva Romer Arias Pérez Santiago Andres Giraldo Beltran Carlos Andres Dizu Morano Eyder Yobany Mendez Torres Javier Fernando Moreno Rodriguez Fabian Andrés Marino Saavedra Jose Esteban De La Cruz Gutierrez Carlos Elías Cespedes Arias Julian David Oscar Favian Romero Silva Espejo Diaz Brayan Ovallos Lozano Juan Camilo Rincon Machado Jairo Andres Jimenez Clavijo Brandon Leonel Navarro Rangel Janier Andrés Petevi Pantoja Wilmer Olegario Morales Torres Ederxander Cabrera Bustos Yeiner