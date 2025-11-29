El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, presentó ante 80 empresarios del sector turístico, en el marco de la Rueda de Negocios Fontur entre empresarios de este departamento y Santander, la recién recibida Bandera Azul para Salinas del Rey.

El espacio que reunió agencias, operadores, hoteleros, prestadores de servicios y representantes del ecosistema turístico. Se destacó el papel del sector privado y los prestadores de servicios turísticos en la consolidación de este hito, que convierte al Atlántico en un referente continental en turismo sostenible y deportivo.

“El Atlántico recibe esta Bandera Azul como un homenaje a quienes han trabajado por construir un destino con estándares internacionales. Ustedes, agencias, operadores, instructores, hoteleros, guía, han apostado por un turismo de calidad y hoy el mundo reconoce ese esfuerzo”, expresó Verano.

El mandatario señaló que este logro es el resultado de una visión territorial enfocada en ordenamiento costero, sostenibilidad y fortalecimiento de la cadena turística. “Esta Bandera Azul demuestra que el Atlántico está listo para competir con los destinos más exigentes del mundo, con playas ordenadas, seguras y con servicios de alto estándar”, añadió.

El recorrido simbólico de la Bandera Azul por el departamento culminará el 1 de diciembre con la izada oficial en Salinas del Rey, acto que marcará el inicio de una nueva etapa en la transformación costera del Atlántico.

El presidente de la Junta Directiva de Cotelco capítulo Atlántico, Mario Muvdi, acompañó el encuentro y resaltó la importancia de este reconocimiento para “elevar la competitividad del Atlántico como destino de turismo nacional e internacional”.

En su intervención, el secretario de Cultura y Turismo de Santander, Jorge Rangel, felicitó al Atlántico por el trabajo articulado entre entidades públicas, privadas y comunidades locales. “Este logro demuestra que los territorios avanzan cuando hay unión de propósitos. La Bandera Azul consolida al Atlántico como referente en turismo sostenible y deportivo”, afirmó.

Rangel también destacó que la certificación coincide con un momento clave para los dos departamentos: “Desde el 6 de diciembre entra en operación la nueva ruta aérea de Satena entre Bucaramanga y Barranquilla. Este puente de conectividad abre nuevas oportunidades para fortalecer el turismo y el intercambio entre Santander y el Atlántico”.