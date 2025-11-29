La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial anunció que por la apertura del separador de la intersección de la carrera 46 con calle 43 se programó un cierre parcial y temporal hasta el viernes 5 de diciembre, en la carrera 46 entre calles 42 y 44, sin incluirlas, solo la calzada occidente-oriente.

Cortesía

Rutas y recomendaciones

Se cerrará el carril central de la carrera 46 en sentido occidente-oriente (carril exclusivo para Transmetro) con calle 43. Los buses de la ruta troncal de Transmetro se desplazarán al segundo carril en este mismo sentido.

Queda habilitada la calzada oriente-occidente de la carrera 46, que mantendrá su funcionamiento normal.

Los conductores que circulan en sentido occidente-oriente serán desviados por la calle 44 hacia el sur, para luego empalmar la carrera 44 en sentido oriente y continuar hasta la calle 42, para luego dirigirse al norte, donde retomarán la carrera 46 hacia el oriente.

El tramo de la carrera 46 entre las calles 44 y 42 estará habilitado únicamente para que transiten los buses de Transmetro.

Los vehículos que quieran acceder a la carrera 46 desde el sur por las calles 43 y 44 en sentido sur-oriente deberán utilizar la ruta alterna para ingresar por la carrera 42.