El próximo domingo 1 de febrero, desde las 8:00 de la mañana, el río Magdalena volverá a llenarse de música, color y tradición con una nueva edición de la Guacherna Fluvial, una celebración que une el espíritu del Carnaval de Barranquilla con un propósito social.

Este desfile náutico, que llega a su edición número 23, tendrá como protagonista al propio río, convertido una vez más en escenario de fiesta para propios y visitantes que podrán disfrutar del recorrido a bordo de embarcaciones, al ritmo del Carnaval.

La jornada contará con la presencia de Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla y Reina de los Marinos, quien encabezará la celebración. Durante el recorrido, la música en vivo estará a cargo del grupo Bananas, Fausto Chatela y la orquesta Son Marino de la Armada Nacional, encargados de ponerle sabor y alegría a esta fiesta fluvial.

La Guacherna Fluvial es organizada por la Acción Social Naval, brazo solidario de la Armada de Colombia, con el apoyo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” y la Naviera Fluvial de Barranquilla, entidades que garantizan un evento seguro y bien organizado, reafirmando el vínculo histórico entre la ciudad y el río Magdalena.

El ingreso al evento será por el Campamento de las Flores, sobre la Vía 40, en la Capitanía de Puerto de Barranquilla. El aporte solidario es de $250.000, recursos que serán destinados a programas de bienestar para Grumetes e Infantes de Marina, a través de los proyectos liderados por la Acción Social Naval.

El contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, director de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”, extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a este desfile, que además de celebrar el Carnaval, busca fortalecer la conciencia marítima y fluvial, y el sentido de pertenencia hacia el Río Grande de la Magdalena.

La Guacherna Fluvial se proyecta como un espacio para resaltar la importancia de los escenarios fluviales, el uso responsable de las vías de navegación y los recursos marítimos de la ciudad, invitando a la ciudadanía a reconocer el río como un capital estratégico para el desarrollo urbano, económico y social de Barranquilla.