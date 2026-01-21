Prime Video confirmó que el actor mexicano Alfonso Herrera será el protagonista de la esperada adaptación televisiva de La casa de los espíritus, una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana.

La producción, que promete convertirse en uno de los estrenos más ambiciosos de la plataforma, será presentada oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

El exintegrante de RBD y actual figura consolidada del cine y la televisión internacional asumirá el papel de Esteban Trueba, el complejo patriarca de una familia marcada por el poder, la violencia, la memoria y los lazos que atraviesan generaciones.

La historia, basada en la obra de la escritora chilena Isabel Allende, recorre varias décadas de la vida política y social de Chile a través de tres generaciones de mujeres que luchan por sobrevivir en un entorno dominado por las tradiciones y los conflictos familiares.

La serie será presentada en la sección Berlinale Special durante la edición número 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero de 2026. Este espacio está reservado para producciones de alto impacto internacional.

Luego de su debut en Alemania, la ficción llegará al catálogo global de Prime Video a lo largo de 2026. El proyecto reúne a importantes nombres de la industria audiovisual. La producción ejecutiva está a cargo de Eva Longoria, mientras que el desarrollo creativo está liderado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

La serie es una colaboración entre la productora chilena Fábula y la compañía internacional FilmNation, responsables de múltiples proyectos premiados en festivales de cine.

Junto a Alfonso Herrera, la serie contará con un reparto internacional de alto perfil conformado por: Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Maribel Verdú, Eduard Fernández y Antonia Zegers.

Publicada originalmente en 1982, La casa de los espíritus es considerada una de las novelas más importantes del realismo mágico latinoamericano.