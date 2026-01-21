La pitonisa Mhoni Vidente indicó que este miércoles 21 de enero llega con una energía especial para tomar decisiones importantes y escuchar con atención la voz interior.

Hilary Duff vuelve a los escenarios con la gira ‘Small Rooms, Big Nerves’ tras casi dos décadas sin conciertos

La actriz Gabriela Spanic tiene orden de aprehensión por presunta posesión de drogas

Brooklyn Beckham rompió el silencio y lanzó duras críticas a sus padres: “No quiero reconciliarme con mi familia”

Además, sostiene que los movimientos de la Luna favorecen los cambios conscientes, las conversaciones necesarias y los cierres de ciclos que ya cumplieron su propósito. Estos son los mensajes para los 12 signos del zodíaco.

Sostiene que los movimientos de la Luna favorecen los cambios conscientes, las conversaciones necesarias y los cierres de ciclos que ya cumplieron su propósito. Estos son los mensajes para los 12 signos del zodíaco.

Aries

La jornada trae la oportunidad de aclarar malentendidos en el plano sentimental. En lo económico, conviene actuar con prudencia y evitar gastos innecesarios. En el trabajo, se abren puertas si se atreve a proponer ideas nuevas, mientras que en la salud será importante respetar los tiempos de descanso.

Tauro

Sentirá la necesidad de buscar estabilidad emocional. En el dinero, aparece una oportunidad que llevaba tiempo esperando, y en lo laboral su constancia comienza a dar frutos visibles. En cuanto a la salud, es recomendable evitar excesos y cuidar la alimentación.

Géminis

Podría reencontrarse con alguien del pasado que despierta emociones dormidas. En el plano financiero conviene controlar los impulsos, mientras que en el trabajo será un día ideal para reuniones, acuerdos y negociaciones. La mente pedirá momentos de desconexión.

Cáncer

Vivirá un día de gran sensibilidad. En el dinero se estabiliza una situación que venía generando preocupación, y en el trabajo llega un reconocimiento por el esfuerzo constante. La salud exige bajar el ritmo y escuchar más al cuerpo.

Leo

Estará lleno de energía y magnetismo. En el amor podría recibir una sorpresa que reavive la pasión. En el ámbito económico es buen momento para planear inversiones, y en lo laboral su liderazgo marcará la diferencia. La salud se mantiene fuerte.

Virgo

Tendrá que soltar un poco el control y permitirse sentir más. En el dinero podría recibir un ingreso extra, y en el trabajo será una jornada muy productiva si mantiene el enfoque. La salud mejora con descanso y buena postura.

Libra

Vivirá un día propicio para fortalecer vínculos afectivos. En lo financiero se mantiene la estabilidad, mientras que en el trabajo será importante evitar conflictos innecesarios. El cuerpo pide más movimiento y actividad física.

Escorpio

Estará especialmente intuitivo. En el amor se toman decisiones importantes y en el dinero llegan buenas noticias relacionadas con pagos pendientes. En lo laboral, seguir la intuición será clave. La salud mejora si libera tensiones acumuladas.

Sagitario

Tendrá un día ideal para disfrutar del amor y compartir momentos especiales. En el dinero es mejor no prestar ni arriesgar. En el trabajo surgen nuevos retos que lo motivan. La energía física se mantiene en alza.

Capricornio

Necesitará expresar lo que siente y no guardarse emociones. En lo económico continúa el buen manejo de sus recursos, y en el trabajo se concretan avances importantes en un proyecto. La salud depende de cuidar la alimentación.

Acuario

Brillará con su magnetismo natural. En el amor será protagonista, en el dinero llega una oportunidad inesperada y en el trabajo recibe reconocimiento por su creatividad. La salud emocional será la clave del día.

Piscis

Cerrará la jornada con una sorpresa romántica. En el plano financiero conviene evitar compras impulsivas, mientras que en el trabajo es un buen día para cerrar acuerdos. El descanso será fundamental para mantener el equilibrio.