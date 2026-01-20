Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, decidió poner fin a años de silencio y expuso públicamente su versión sobre la relación con su familia.

La aparición de Naomi Osaka en el Abierto de Australia que se volvió viral: ¿Qué significó?

¿Quién fue Jake William Casiano? La historia real detrás de la dedicatoria de ‘El botín’ en Netflix

La casa de los famosos Colombia 3: Nicolás Arrieta rompió las reglas y es castigado

A través de un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram, el joven lanzó fuertes acusaciones contra sus padres y aseguró que no tiene intención de reconciliarse con ellos.

Según explicó, durante toda su vida ha vivido bajo una imagen cuidadosamente construida para los medios, una narrativa que, asegura, no refleja la realidad de lo que ocurre puertas adentro.

En su comunicado, Brooklyn fue tajante al afirmar que su decisión no busca acercamientos ni arreglos familiares. Por el contrario, señaló que por primera vez está hablando por cuenta propia y sin intermediarios.

This is what they mean when they say privilege blinds people. Brooklyn Beckham, who has never worked in his life, is here criticizing his parents for giving him a good life. pic.twitter.com/XriIlgkHLg — DE HULL (@Nwabunwagu) January 20, 2026

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que no sea hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, dijo.

Dejó claro que no está siendo manipulado por nadie y que su postura responde a una necesidad personal de defenderse ante lo que considera versiones falsas difundidas durante años.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado el relato en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones artificiales en redes sociales, eventos familiares y relaciones no auténticas han sido constantes en la vida en la que he nacido. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar contando mentiras en la prensa, a costa de gente inocente, para mantener esta fachada”, escribió.

Brooklyn sostuvo que desde su nacimiento ha sido parte de una dinámica enfocada en proyectar una imagen perfecta ante el público. Asegura que eventos familiares, publicaciones en redes sociales y apariciones públicas han sido cuidadosamente diseñados para mantener una fachada.

Además, afirmó que ha sido testigo directo de supuestas informaciones falsas entregadas a la prensa con el objetivo de proteger esa imagen, incluso cuando, según él, otras personas resultan afectadas.

Uno de los puntos más delicados del mensaje está relacionado con su esposa, la actriz Nicola Peltz. Brooklyn aseguró que su familia intentó interferir en su relación desde antes de la boda y que los conflictos se intensificaron durante la organización del matrimonio.

Relató situaciones incómodas que, para él, marcaron un antes y un después en su vínculo familiar, incluyendo desacuerdos por decisiones del evento y tensiones que terminaron por deteriorar la relación con sus padres.

También denunció presiones para que renunciara a los derechos de su propio nombre y situaciones que calificó como humillantes durante la celebración.

Según explicó, para sus padres el apellido Beckham funciona como una marca que está por encima de los sentimientos, y el afecto familiar estaría condicionado a la imagen pública que proyectan.