Si alguna vez ha sentido que el cielo le guiña un ojo, este viernes 25 de abril es posible que no esté tan equivocado. En una suerte de coincidencia celestial, la Luna y dos de nuestros vecinos planetarios se alinearán de forma tan particular que parecerá que el firmamento nos lanza una sonrisa. No, no es magia ni Photoshop, es astronomía.

Durante las primeras horas del viernes, los madrugadores y amantes del cielo tendrán un regalo especial: una formación cósmica que recuerda, curiosamente, a una carita feliz. Así lo han explicado expertos de la NASA y del portal especializado EarthSky, quienes aseguran que lo que se verá no es solo un fenómeno astronómico, sino también una pequeña dosis de poesía visual.

El espectáculo comenzará a eso de las 4:30 a. m. hora de Colombia, cuando el cielo aún conserve su manto oscuro, pero comience a prepararse para recibir al sol. En ese momento, una delgada Luna creciente, con apenas un 8% de su superficie iluminada, se elevará sobre el horizonte.

Esta fase lunar, a solo dos días de la luna nueva, permite ver un fenómeno llamado brillo ceniciento: una luz tenue que ilumina la parte oscura del satélite, provocando la ilusión de una media luna brillante flotando en la oscuridad. Como si fuera una sonrisa.

Pero lo que convierte a este evento en una “carita feliz” no es solo la sonrisa lunar. Justo encima de la Luna se ubicarán, casi como puestos a propósito, dos planetas brillantes: Venus y Saturno.

Venus será el primero en aparecer, y no es sorpresa que robe miradas. Es el objeto natural más brillante del cielo después del Sol y la Luna, lo que lo hace fácil de identificar.

Saturno, más discreto pero igualmente visible a esa hora, completará la imagen. Ambos planetas actuarán como los ojos de esta curiosa cara celeste.

Los expertos aseguran que no se necesitará telescopio ni binoculares para disfrutar de este espectáculo. Solo bastará con buscar un sitio alto, sin muchos obstáculos visuales hacia el este y, de ser posible, alejado de la contaminación lumínica.

La clave está en observar el cielo entre media hora y una hora antes del amanecer. En Colombia, eso significa poner la alarma alrededor de las 4:00 a. m., prepararse con una taza de café (o lo que sea que espante el sueño) y simplemente mirar hacia arriba.

Este tipo de alineaciones planetarias no son tan raras como los eclipses, pero sí son lo suficientemente inusuales como para emocionar a los aficionados del cosmos. Y es que, aunque los astros estén a millones de kilómetros de nosotros, de vez en cuando parecen ponerse de acuerdo para darnos pequeños espectáculos visuales que nos hacen sentir más conectados con el universo.

¿Se repetirá pronto una escena como esta? Difícilmente con el mismo encanto. Aunque los planetas siguen sus órbitas con precisión matemática, que se alineen justo cuando la Luna está en fase creciente, en un punto en el cielo visible a simple vista y además generen una forma reconocible, es una coincidencia que no sucede todos los meses.

Por eso, más que un fenómeno astronómico, lo del viernes será una excusa perfecta para levantarse más temprano, desconectarse un poco de la rutina y recordar que el cielo siempre tiene sorpresas listas para quien se detenga a mirar.