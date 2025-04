El vuelo espacial Blue Origin, con la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry, ha sido objeto de memes y críticas por parte de celebridades como Amy Schumer, Olivia Wilde o Emily Ratajkowski, que le reprochan su objetivo e impacto medioambiental.

En ese viaje de 11 minutos también participó este lunes Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, dueño de Amazon y fundador de Blue Origin; la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen, la productora Kerianne Flynn y la presentadora de CBS Mornings, Gayle King.

Oliva Wilde publicó en una historia de Instagram un meme que incluía la foto de Perry besando el suelo tras salir de la nave y cuyo pie de foto decía: “Descendiendo de un vuelo comercial en 2025″, a lo que Wilde añadió: “Supongo que con mil millones de dólares se compraron buenos memes”.

La comediante Amy Schumer, por su parte, compartió un video sarcástico en Instagram donde anunciaba en tono de broma que había sido invitada a última hora a una misión espacial.

“Chicos, en el último segundo me agregaron al viaje y me voy al espacio”, dijo mientras sostenía un juguete de Black Panther, haciendo referencia a los objetos que llevaron las mujeres en el viaje: “Voy a llevar esto. No significa nada para mí, pero estaba en mi bolso y justo estaba en el metro cuando recibí el mensaje: ¡¿Quieres ir al espacio?’ Así que me voy”, añadió.

La modelo y actriz Ratajkowski fue una de las más críticas y serias al hablar del acontecimiento y a través de un video de TikTok mencionó que estaba “disgustada”.

“Dices que te importa la Madre Tierra y te subes a una nave espacial construida y financiada por una empresa que, sin ayuda de nadie, está destruyendo el planeta... Observa el estado del mundo y piensa en cuántos recursos se destinaron a enviar a estas mujeres al espacio. ¿Para qué?”, expresó.

El vuelo del lunes se convirtió en el segundo en la historia en estar integrado solo por mujeres: la primera mujer en viajar sola al espacio fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova en la misión soviética Vostok 6 en 1963.

Bezos, el segundo hombre más rico del planeta, ha impulsado con Blue Origin el turismo espacial, vendiendo experiencias de este tipo por al menos 250.000 dólares.

La nave New Shepard, en la que volaron las seis mujeres, fue diseñada especialmente para este fin y llevó a cabo el primer vuelo comercial hacia el espacio en julio de 2021.