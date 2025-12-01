Después de varias semanas de desacuerdos internos sobre el sistema para escoger a su candidato presidencial, el Centro Democrático decidió activar finalmente el mecanismo con el que empezará a depurar la lista de aspirantes rumbo a 2026.

La colectividad venía enfrentando fricciones entre sus precandidatos y sectores directivos, especialmente por el retiro de encuestadoras y las dudas sobre la transparencia del proceso, lo que obligó al partido a replantear su ruta antes del 15 de diciembre.

Este lunes 1 de diciembre, el Centro Democrático informó que, a partir de la fecha, iniciará oficialmente la consulta que permitirá escoger a los precandidatos que eventualmente participarán en la jornada interpartidista programada para el 8 de marzo. El proceso está dirigido a 4.818 militantes del partido ubicados en todo el país.

Según la colectividad, el Centro Democrático implementará un mecanismo mixto que combina encuesta digital con un colegio electoral. Esta metodología ya había sido comunicada a los precandidatos y busca, según el comunicado, evitar “manipulación e infiltraciones” en la selección.

Como parte de este procedimiento, la firma chilena Panel Ciudadano fue contratada para ejecutar la consulta y consolidar los resultados. La empresa es presentada por el partido como especialista en este tipo de ejercicios, con tecnología de última generación.

Quiénes votan en la consulta

La lista de ciudadanos habilitados incluye a militantes activos del partido, entre ellos integrantes de comités municipales y departamentales, dirección nacional y cargos con credenciales vigentes como:

Consejeros municipales de juventud

Ediles y concejales

Diputados

Representantes a la Cámara

Senadores

Todos ellos participarán en la consulta interna del Centro Democrático para definir los dos nombres que avanzarán a la selección interpartidista.

Auditoría y ciberseguridad en el proceso

El partido también anunció que contará con una firma independiente experta en ciberseguridad para garantizar la integridad de la consulta. Además, el sistema permitirá auditoría total y detallada por parte de los precandidatos.

En su mensaje final, el partido enfatizó su llamado político a la militancia de cara al proceso electoral de 2025.