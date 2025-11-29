El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió recientemente al panorama político de 2026. Señaló cuál es su postura frente al Gobierno y las críticas que tiene sobre la administración de Gustavo Petro.

En entrevista con Semana, el exmandatario manifestó su preocupación sobre el rumbo del país, y enfatizó en la necesidad de construir una coalición amplia, reiterando que no hay que “despreciar” la fortaleza del petrismo. Sin embargo señaló que “las victorias no se presuponen, se logran con trabajo”.

Sobre el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, Uribe aseguró que “quiere radicalizar y profundizar las reformas de Petro”, indicando que estas reformas afectarían el sistema pensional, la inversión, la salud y la seguridad en diversas regiones del país.

Señaló que dichas transformaciones implicarían un riesgo para la estabilidad institucional, por lo que se necesitaría “un gobierno con determinación” que impulse cambios verdaderamente urgentes.

“Yo no busqué testigos… Pedí verificaciones de los testigos que había buscado el senador Cepeda“, añadió el expresidente refiriéndose a su relación con Iván Cepeda en cuanto a los procesos judiciales.