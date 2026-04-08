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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Los soldados y demás víctimas de la tragedia aérea eran los máximos representantes de la clase interesada por el bien de los demás.

“SÍ Colombia está de luto y ahí que respetar”; esa es la manifestación de todos los colombianos que queremos y respetamos a nuestro Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, ante el absurdo accidente del avión de transporte militar, ocurrido a escasos 3 kilómetros de Leguízamo, Putumayo.

Con plena seguridad la mayoría de los colombianos estamos plenamente de acuerdo con el editorial “. ” en el periódico “EL HERALDO” del anterior 27 de marzo, con motivo del accidente que se constituyó en el más grave ocurrido en los últimos 100 años en una nave militar.

A mi gran amor

El avión no era una chatarrra y no había sido comprado por el gobierno anterior, tal y como lo indicó en forma precipitada el actual mandatario Gustavo Petro; el aparato, acondicionado para transporte militar, fue donado por el gobierno de los EE,UU., a Colombia y se le había hecho el mantenimiento técnico general del caso.

Los soldados y demás víctimas de esta tragedia aérea eran los máximos representantes de la clase interesada por el bien de los demás y por eso pertenecían al Ejército Nacional y la FAC.

Lo absolutamente respetuoso, ante este fatal accidente, es esperar el final de la investigación del acontecimiento y que ahora todos los colombianos brindemos a los seres queridos de los miembros del Ejército Nacional y de la FAC fallecidos nuestro voz de pesar y condolencia y rogar al Creador Supremo para que a los familiares les depare mucha resignación y fortaleza. Honor y gloria a los héroes de la Patria.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cund.

jgiraldoacevedo@yahoo.es