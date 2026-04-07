Este siete de abril Barranquilla celebra sus 213 años de haber sido erigida en villa mediante decreto firmado por el entonces presidente de Cartagena Manuel Rodríguez Torices.

Desde 1629, cuando se formaron los primeros asentamientos humanos, su población empezó a demostrar un verdadero empeño para colocarse a la altura de otras vecindades. Fue así como empezó a superar el tiempo dando origen al nacimiento de la navegación aérea, del fútbol, de la radio comercial y otras iniciativas.

La idiosincracia del barranquillero con su espontaneidad alegre, desprendida de todo formulismo social, pero respetuosa, lo dio a conocer como una de las manifestaciones de la colombianidad.

La música ha desempeñado papel importante en la difusión de los valores de la Puerta de Oro de Colombia. Cantantes, compositores y músicos competentes le han escrito desde los tiempos de /Se va el caimán, se va el caimán/Se va para Barranquilla, o /Barranquilla es tu ciudad/ o /A Barranquilla me voy/, son muestra del rico folclor de nuestra ciudad.

Saludamos la grandiosa fecha cumpleañera en esta etapa de la ciudad que ha mostrado un gran desarrollo en todas las ramas de la economía, el arte y la cultura en general.

José Portaccio Fontalvo