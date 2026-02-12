La novena de Caimanes de Barranquilla, actual monarca del béisbol profesional colombiano, se prepara para disputar este jueves un puesto en la gran final de la Serie de las Américas 2026 Gran Caracas ante las Águilas Metropolitanas de Panamá, en un choque que promete emociones fuertes en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

El partido está programado para las 12:30 p. m., hora de Colombia, con transmisión por la plataforma Ditu de Caracol Televisión.

El equipo barranquillero selló su clasificación a las semifinales tras una complicada temporada regular en el certamen internacional, en la que cerró con un récord de 3 victorias y 3 derrotas, lo que le permitió asegurar el cuarto puesto en la tabla de posiciones.

Los canaleros panameños, por su parte, dominaron la fase del todos contra todos y finalizaron en primer lugar con marca de 5-1, reafirmando el favoritismo con el que llegan a esta instancia.

En la otra llave, los Navegantes del Magallanes de Venezuela ocuparon el segundo sitio tras una sólida campaña, por lo que se verán las caras con la Selección de la Serie Nacional de Cuba en la otra semifinal.

El último compromiso de Caimanes en la fase de grupos fue un verdadero espectáculo de tensión y dramatismo. El equipo colombiano, en un duelo electrizante contra la selección cubana, estuvo luchando hasta el final luego de ir recortando una amplia diferencia de seis carreras y poner el juego a un solo punto en la parte baja de la novena entrada, dejando al público al borde de sus asientos.

En esa jornada, los saurios tuvieron opciones claras: el empate estuvo cerca cuando Carlos Martínez se quedó en tercera con boleto lleno, mientras que la posibilidad de ganar llegó con Jaider Morelos en segunda, pero el ponche de Kelvin Melea selló la victoria para los isleños.

El triunfo 8-7 en este juego se lo acreditó el lanzador Yunkiel Mauris, mientras que la derrota fue para Yoryi Simarra. El taponero José Rodríguez se apuntó el salvado tras cerrar la entrada con dos hombres en base y dos outs.

En ofensiva, Carlos Martínez fue la figura por Caimanes, finalizando con línea de 3-2, incluyendo un cuadrangular, cinco empujadas y una anotada.

Las Águilas Metropolitanas, actuales monarcas de la Serie de las Américas, llegan al duelo de semifinales con un paso arrollador en el torneo. El representativo panameño aseguró su boleto tras vencer 5-3 a los Leones de León de Nicaragua y culminar la fase inicial como la mejor ofensiva del certamen.

En el último choque, sorpresivamente cayeron 10-6 ante el Club Daom, de Argentina.

Este enfrentamiento entre panameños y colombianos no solo pondrá en juego un cupo a la final, sino que también representa una reedición de clásicos recientes en series internacionales, con dos clubes acostumbrados a competir al más alto nivel en la región.