No es papita pa’ el loro. No es anchova para ‘el Tiburón’. Once Caldas es un hueso duro de roer. Mucho más en los 2.160 metros sobre el nivel del mar de Manizales. Siempre ha sido un adversario de respeto y que resulta difícil ganarle. Definitivamente no es un blanco fácil.

Al menos es más que el Chicó FC, al cual Junior bombardeó y venció con tres dianas, el sábado pasado en el estadio Romelio Martínez. Teniendo claro la exigencia del rival y de su plaza, los rojiblancos tratarán de conseguir la cuarta victoria consecutiva en la Liga I 2026 y afianzarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones, este jueves, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Palogrande.

El claro y vistoso triunfo frente a los ‘Ajedrezados’ dio la impresión de que Alfredo Arias ya encajó las piezas y que todo su andamiaje comienza a funcionar de forma sincronizada, pero eso solo se podrá confirmar con el transcurrir de los partidos y una exigencia más elevada, como la que presentarán los tres próximos compromisos: frente a Once Caldas, América (miércoles 18 de febrero, 7:30 p. m., en el Romelio) y Santa Fe (domingo 22, 4 p.m., en Bogotá).

La primera de esas tres pruebas de fuego se afrontará con una baja sensible, Guillermo Celis. El volante de marca sincelejano, que deja hasta la última gota de sudor en la cancha, sufrió una virosis que lo apartó de este desafío.

Fabián Ángel entró en la lista de concentrados en reemplazo de Celis. El mediocampista boyacense, Juan David Ríos y el pelao Dilan Villarreal son las opciones con las que cuenta Arias para suplir la ausencia del sucreño.

Ríos parece ser el sustituto natural de Celis y jugaría al lado de Jesús Rivas, de buen rendimiento en este comienzo de campaña. La otra novedad en el grupo de concentrados es el regreso de Yeison Suárez en el puesto de Jhon Navia, luego de entrar en una rotación dispuesta por Arias para controlar el desgaste de la plantilla previendo la seguidilla de partidos que se viene.

Suárez seguramente integrará el onceno estelar. Está por verse si en la banda derecha mantiene a Jhomier Guerrero, quien reapareció ante Chicó, o le da ingreso a Edwin Herrera.

También es incógnita si el DT uruguayo sostendrá el doble nueve, Luis Fernando Muriel-Guillermo Paiva, o le dará chance a uno solo para fortalecer más el mediocampo.

Lo que está claro es que el partido contra el ‘Blanco Blanco’, encabezado por el inagotable Dayro Moreno y el incontrolable Michael Barrios, quien sostendrá un duelo con su hermano, Cristian Barrios (los dos hinchas de Junior), no es sencillo y el equipo tendrá que exigirse a fondo.