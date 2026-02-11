Todavía no juega con el Minnesota United, pero James Rodríguez ya está dando de qué hablar. El volante 10 de la selección Colombia, que la semana pasada fue oficializado como nuevo jugador del club de la MLS, concedió una entrevista a The Athletic, sección deportiva del periódico New York Times, un rato después de su presentación, y le envió un mensaje a sus críticos, que le cuestionaron duramente su demora para conseguir equipo y la inestabilidad que ha tenido en los últimos años.

“Mis detractores probablemente creen que eso me va a doler o afectar”, dijo James en el diálogo con el periodista Felipe Cárdenas. “Es lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero hacer y lograr lo que me propongo”, agregó.

“Los que dudan de mí”, continuó, “son los que me dan esa chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que en realidad me están haciendo un favor”.

A Rodríguez se le han lanzado dardos en los medios de comunicación y en las redes sociales por su intermitencia futbolística y falta de continuidad en los clubes por los que ha pasado desde su salida del Bayern Munich.

Everton (Inglaterra), Al Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España) y León (México) son las escuadras por los cuales ha pasado el cucuteño sin tanta resonancia futbolística.

“Creo que obviamente ha habido más cosas buenas en mi carrera que malas”, dijo. “Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿cierto? Esa es la magia de la vida: poder equivocarse”, añadió.

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me decía que hiciera. Aprendes de todo eso y, cuando vas creciendo un poco más, te das cuenta en qué te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no tomar ese mismo camino otra vez”, confesó.

Sobre su llegada al frío de Minnesota, algo que en Colombia una parte de los aficionados vio como una situación difícil de encarar por sus antecedentes en Múnich, James aclaró: “Lo dije más como una broma. Pero (la prensa) lo tergiversó y dijo que me fui por el frío. Nada más lejos de la verdad. No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor —estar aquí (en Minnesota) o estar en el calor de Barranquilla— es lo mismo, porque lo único que pienso es en jugar”.

Luego de su salida del Bayern, hace seis años, James habló sobre su estancia en Múnich en una charla en un podcast: “Había días en que iba a trabajar a las 9 de la mañana, arrancaba el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘¿Qué estoy haciendo aquí en este frío?’”.

Esas declaraciones se trajeron a colación en la actualidad para poner en duda la capacidad de adaptación de James a su nueva casa, pero él insiste en que lo tergiversan.

“Lo de Múnich, en Colombia lo cambiaron todo para generar chisme. Piensan que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque prácticamente tenía un acuerdo hecho con Atlético (de Madrid). Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es pasado. Es cierto que lo que dije fue solo una broma, pero en Colombia lo tomaron mal. Siempre toman mal lo que digo”, dijo James a The Athletic.

“En Colombia yo decía una cosa y publicaban algo totalmente distinto. Van a darle la vuelta a todo eso y crear especulación mediática. Siempre ha sido así. Respeto mucho el trabajo (de los periodistas), pero hay algunos en los medios que cambian un poco todo solo para conseguir clics y más vistas”.

The Athletic afirmó que un director deportivo de la MLS, que habló bajo condición de anonimato, contó que Rodríguez fue ofrecido a varios clubes de la MLS y hubo pocos interesados “debido a una combinación de factores, especialmente sus exigencias salariales y dudas sobre su encaje táctico en una liga rápida y física”.