José Quintana ha encontrado un nuevo hogar en las Grandes Ligas, aunque no precisamente uno que históricamente haya sido amable con los lanzadores. El zurdo colombiano, de 37 años, llegó a un acuerdo con los Rockies de Colorado, según informó Jesse Rogers, de ESPN, la noche del martes.

Los términos del contrato, que aún está pendiente de los exámenes médicos, no han sido revelados.

Colorado tuvo una jornada activa en el mercado, pues más temprano también pactó con el derecho japonés Tomoyuki Sugano un contrato por un año, tras su más reciente temporada en Japón. Con estos movimientos, la organización busca reforzar una rotación que ha sufrido en los últimos años.

Quintana viene de aportar estabilidad en la parte final de la rotación de los Cerveceros de Milwaukee, registrando efectividad de 3.96 y un WHIP de 1.291 en 24 aperturas y 131 2/3 entradas lanzadas.

En la postemporada tuvo dos apariciones: primero, tres entradas en blanco como relevista en la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Cachorros; luego, fue castigado con tres carreras limpias en dos episodios como abridor frente a los Dodgers, a la postre campeones de la Serie Mundial, en la Serie de Campeonato.

Con 113 victorias en sus primeras 14 temporadas en las Grandes Ligas, Quintana es el pitcher colombiano con más triunfos en la historia de la MLB, consolidándose como uno de los máximos referentes del béisbol nacional.

Ahora afrontará uno de los mayores desafíos para cualquier lanzador: Coors Field. Ubicado a 5.200 pies sobre el nivel del mar, el estadio de Denver ha sido tradicionalmente un paraíso para los bateadores y, según Baseball Savant, ha tenido el factor de parque más alto de Las Mayores durante las últimas tres temporadas.

En seis presentaciones de por vida en Colorado, Quintana registra efectividad de 5.40 con 33 ponches en 42 entradas, números que reflejan el grado de dificultad que implica lanzar en la altitud.

Antes de asumir el reto con los Rockies, el zurdo se pondrá la camiseta de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, programado para marzo, un torneo en el que se espera que sea uno de los líderes del cuerpo de lanzadores nacional.

Los Rockies, por su parte, intentan salir del profundo bache en la Liga Nacional tras tres temporadas consecutivas con más de 100 derrotas, incluyendo las 119 caídas de 2025, la peor marca de todo el béisbol.

Para Quintana, será un nuevo capítulo en una carrera marcada por la consistencia y la resiliencia. Para Colorado, la apuesta es clara: experiencia y liderazgo para comenzar a cambiar la historia reciente en Denver.