Caimanes de Barranquilla cayó derrotado la noche de este martes ante los Navegantes de Magallanes de Venezuela por pizarra de 11-5, en juego disputado en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

Con esto, los Saurios ponen su récord en 3-2, para permanecer en la tercera casilla del torneo, jugando para .600 de promedio, estando ya clasificados para la ronda de semifinales, pero a falta de conocer su rival.

La victoria se la acreditó el venezolano Edwar Colina, con actuación de relevo por espacio de una entrada en la que ponchó a dos bateadores.

De otro lado, la derrota la cargó el abridor colombo-venezolano Julio Vivas, quien en 2.0 entradas le anotaron en dos oportunidades, merced de tres imparables, dos de ellos cuadrangulares, aunque logró ponchar a dos rivales.

La nave turca castigó con severidad el bullpen barranquillero con 11 imparables, siendo cuatro de ellos estacazos de circuito completo, con lo que pudieron dominar las acciones desde el mismo primer acto y nunca soltaron la ventaja.

Los reptiles, por su lado, también se fueron para la calle en dos oportunidades: primero con un bambinazo por la derecha de Carlos Arroyo con dos hombres en circulación en la cuarta entrada para su segundo vuelacercas del torneo.

Después, sobre los estertores del compromiso, Andrés Angulo logró su tercer batazo de vuelta entera del torneo, con un compañero en las almohadillas, para el definitivo 11-5.

Por Caimanes se destacó Carlos Arroyo, de 5-2, con un jonrón, tres impulsadas y una anotada.

Andrés Angulo, de 4-1, con un jonrón, una impulsada y una anotada. Harold Ramírez, de 3-2.

Caimanes retomará la acción este miércoles cuando se mida a la selección de la Serie Nacional de Cuba, a las 3:30 de la tarde en el estadio Fórum La Guaira por la última jornada del campeonato.