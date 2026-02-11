La Selección Colombia Femenina Sub-20 confirmó su clasificación anticipada a la fase final del Sudamericano tras imponerse 2-0 ante Uruguay en la cuarta jornada del Grupo A.

Desde el inicio del encuentro, el equipo dirigido por Carlos Paniagua mostró intención de dominar el balón y buscar espacios ante una selección uruguaya que apostó por el repliegue defensivo. Aunque las primeras opciones fueron limitadas, las jugadoras cafeteras lograron mantener la presión constante en campo rival.

La recompensa llegó poco antes del descanso, cuando Maithe López aprovechó una acción individual para sacar un potente remate que terminó en el fondo de la red, abriendo el marcador y dándole tranquilidad al conjunto nacional antes del entretiempo.

En la segunda parte, Uruguay intentó adelantar sus líneas en busca del empate, generando algunas aproximaciones que fueron bien controladas por la defensa colombiana y la arquera Luisa Agudelo. La solidez en el fondo permitió que el equipo mantuviera la ventaja mientras seguía buscando ampliar la diferencia.

¡GOL DE COLOMBIA!



Maithé López convirtió el 1-0 contra Uruguay en Paraguay, por el Grupo A.



CONMEBOL #Sub20FemEnDSPORTS pic.twitter.com/8PMfBo4KV6 — DSPORTS (@DSports) February 10, 2026

El gol de la sentencia llegó en los minutos finales, cuando María Fernanda Viáfara conectó un preciso cabezazo tras una jugada de balón parado, confirmando el triunfo y desatando la celebración del plantel.

Gracias a este resultado, Colombia se ubica en lo más alto de su grupo con siete unidades y conserva su condición de invicta en el torneo.

Bien alto María Fernanda Viáfara para el festejo colombiano ⚽🇨🇴



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/2GtA9NGSlj — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 10, 2026

La victoria también dejó a Uruguay sin opciones de avanzar, mientras que la ‘tricolor’ aseguró su presencia en el hexagonal final con una fecha de anticipación. En la última jornada, las colombianas enfrentarán a Paraguay con el objetivo de cerrar esta etapa de manera positiva y seguir fortaleciendo su confianza.

El hexagonal final definirá a las selecciones que obtendrán cupos al Mundial Femenino Sub-20, por lo que Colombia buscará mantener su nivel competitivo.