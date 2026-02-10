La neerlandesa Jutta Leerdam logró el lunes 9 de febrero un nuevo récord olímpico y se colgó el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, con una marca de 1:12.31.

TERESA SUAREZ/EFE La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

En la primera prueba de velocidad de esta disciplina, Leerdam superó la marca de su compatriota Femke Kok (1:12.59), que finalizó en segundo lugar, y la de la japonesa Miho Takagi (1:13.95), precisamente la patinadora que ostentaba el récord olímpico (1:13.19), rubricado en Pekín 2022.

Salieron en el último par Leerdam y Tagaki, protagonistas del gran duelo de una prueba que no decepcionó y que marcó el tercer récord olímpico en patinaje de velocidad en estos Juegos, uno por cada final disputada.

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam.

Al de la italiana Francesca Lollobrigida en los 3.000 metros y al del noruego Sander Eitrem en 5.000 se sumó este de Leerdam, que en realidad no fue el único que se celebró durante la prueba.

Fue su compatriota Kok la que, apenas unos minutos antes, había roto la marca de Tagaki. Su doble alegría, al colocarse como oro y récord olímpico provisional, se disipó en cuanto Leerdam saltó a la pista, dominadora absoluta y primera medallista -junto a Kok- para Países Bajos en esta disciplina y en cómputo general, tras dos primeros días de competición decepcionante para los Países Bajos en el hielo milanés.

El doblete coloca a la potencia neerlandesa de nuevo en lo más alto del podio en esta disciplina, acompañada de una Takagi que sumó su octava medalla olímpica, la segunda de bronce y la segunda en esta prueba en concreto de un kilómetro en patinaje de velocidad.

Impacto en redes sociales

Jutta Leerdam es la deportista más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, con siete millones de seguidores en redes sociales, cinco de ellos solo en Instagram.

Su pareja sentimental también es bastante conocida en redes sociales. Se trata del influencer y boxeador Jake Paul, quien solo en Instagram acumula 28 millones de seguidores.

“Acabamos de presenciar uno de los momentos deportivos más importantes de la historia. El doctor lo dirá. Las palabras no pueden describir lo orgulloso que estoy de ti, Jutta”, publicó Paul en su cuenta de Instagram junto a un video celebrando con Leerdam.