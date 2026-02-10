No es solo talento. Luis Díaz es disciplina, compromiso, carisma y una buena energía que contagia a sus compañeros. El extremo guajiro, que suma 18 goles y 11 asistencias en su primera temporada con el Bayern Munich, continúa recibiendo elogios en territorio alemán por sus extraordinarios números, su capacidad futbolística y la manera entusiasta con la que se prepara.

Leer también: Exfutbolista argentino Lucas Pires es asesinado en una riña y su hermano es el principal sospechoso

Vincent Kompany, entrenador del conjunto bávaro, que ya había destacado a Lucho como un genio con una “creatividad caótica”, que resulta impredecible en el campo de juego para sus oponentes, después de anotar un triplete en la victoria 5-1 sobre Hoffenheim, volvió a echarle flores al colombiano, pero por su forma de entrenar.

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda; Lucho es una máquina”, declaró Kompany, este martes en la rueda de prensa de cara al partido contra el Leipzig, por los cuartos de final de la Copa de Alemania, este miércoles, a partir de las 2:45 p. m., en el Allianz Arena.

Leer también: Yimmi Chará estuvo involucrado en un accidente de tránsito que no pasó a mayores

“A veces hay momentos difíciles, pero Lucho muestra exactamente la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, agregó el técnico belga.

Kompany no confirmó la lista de jugadores que afrontarán el choque copero, lo que sí tiene claro es que el rival reviste una alta exigencia.

Leer también: Camila Osorio avanzó a segunda ronda del WTA 1000 de Doha

“Ambos equipos se conocen muy bien. Tienen extremos y tres delanteros que marcan muchos goles y tienen mucha creatividad. Son un equipo fuerte en ataque. Siempre hemos demostrado lo que somos capaces de hacer contra el Leipzig. Es un partido en casa, un partido que hay que ganar”, se exigió el DT.

“Queremos mostrar todo lo que podemos hacer. También tenemos extremos y jugadores increíblemente fuertes en el mediocampo. Si logramos el equilibrio, podría ser un partido muy bueno para nosotros”, agregó.